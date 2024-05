Tennis : Swiatek retrouve Sabalenka, finale au sommet

La rédaction

Contrairement au tournoi masculin qui a presque tourné au cauchemar, le tableau féminin de l'édition 2024 de Madrid a été très impressionnant. En effet, la finale mettra en opposition ce samedi les deux meilleures joueuses du monde. En grande forme sur sa surface de prédilection, Iga Swiatek est bien sûr au rendez-vous et sur sa route vers le trophée, une certaine Aryna Sabalenka. Il s'agissait déjà de la finale en 2023 entre la numéro 1 et la numéro 2 mondiale.

Ce samedi, le tournoi de Madrid couronnera peut-être une nouvelle reine. Inutile de dire qu'Iga Swiatek sera la favorite pour tenter de faire tomber sa dauphine au classement WTA, Aryna Sabalenka. Cette dernière, secouée par une terrible nouvelle le mois dernier en pleine tournée américaine, revient au premier plan au bon moment puisqu'elle tentera de défendre son titre, elle qui s'était également imposée en 2021.

Swiatek en pleine forme

A trois semaines à peine de Roland-Garros, Iga Swiatek est bien de retour sur terre battue où elle a l'habitude de tout gagner. Battue pour la première fois de sa carrière à Stuttgart, elle s'est vengée sur Madrid où elle a atteint la finale pour la deuxième année consécutive. Mais la Polonaise n'a qu'un seul objectif cette fois-ci : soulever le trophée. Impressionnante sur son parcours depuis une semaine, la numéro 1 mondiale ne lâche aucune chance à ses adversaires.

Tennis : Grosse inquiétude pour Medvedev, forfait à venir ? https://t.co/3czgYv6lGU pic.twitter.com/RhA3FL7Ug9 — le10sport (@le10sport) May 3, 2024

Sabalenka retrouvée

Frappée par un terrible drame personnel avant de disputer le tournoi de Miami, Aryna Sabalenka a retrouvé des couleurs du côté de Madrid. Pourtant tout n'a pas été simple sur son parcours puisque la Biélorusse a perdu un set quasiment à chaque fois. En demi-finales, face à Elena Rybakina, elle semblait loin du compte avant de refaire surface. En finale, il faudra jouer son meilleur tennis comme l'an dernier pour dominer son adversaire du jour. A Madrid, elle a su s'appuyer sur son service et sur sa qualité de frappe.

Le Big 3 féminin présent