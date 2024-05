Tennis : Sinner forfait, saison en danger ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En débarquant à Madrid avec une petite étiquette de favori, Jannik Sinner avait pourtant la tête ailleurs. Assuré qu'il ne remporterait pas le titre puisqu'il vise plutôt un pic de forme à partir de Rome, l'Italien avait bien raison mais ce n'est pas sur le plan tennistique qu'il a quitté le tournoi. Incertain avant son huitième de finale face à Karen Khachanov, il s'était imposé dans la douleur avant de jeter un froid quant à la suite de son parcours. Le verdict n'a pas mis longtemps à tomber : il a déclaré forfait avant d'affronter Félix Auger-Aliassime en quarts de finale et c'est un peu inquiétant...

Numéro 2 mondial et lancé à la poursuite de Novak Djokovic pour le trône, Jannik Sinner se rapproche doucement. L'Italien joue à un niveau hors du commun depuis plus de six mois et il n'a perdu que deux matches en 2024. Malheureusement, il a dû déclarer forfait pour son quart de finale à Madrid à la suite d'une blessure à la hanche. Les nouvelles ne sont pas forcément très bonnes.

Hécatombe à Madrid

En annonçant son forfait, Jannik Sinner a lancé une dynamique un peu difficile pour le tournoi de Madrid qui venait de perdre Rafael Nadal. Carlos Alcaraz a perdu en étant assez loin de son meilleur niveau et Daniil Medvedev a dû lui aussi abandonner son quart de finale alors qu'il venait de perdre la première manche face à Jiri Lehecka. L'Italien aurait dû affronter Félix Auger-Aliassime en quarts de finale et il laisse un dernier carré totalement surprenant où Andrey Rublev est maintenant le mieux classé.

Une hanche sous surveillance

Auteur de déplacements suspects par moments lors de son parcours à Madrid, Jannik Sinner a fini par lâcher l'affaire. L'Italien ne veut clairement pas prendre de risques. « Je suis très triste de devoir renoncer à mon prochain match ici à Madrid. Ma hanche m’a gêné cette semaine et est devenue de plus en plus douloureuse. Sur les conseils des médecins, nous avons décidé qu’il valait mieux ne pas continuer à jouer et ne pas aggraver la situation. Je ferai d’autres examens dans les jours à venir et je suivrai les conseils des spécialistes pour me rétablir. Merci à tous pour votre soutien » a-t-il déclaré au moment d'annoncer son forfait.

Un forfait précautionneux ?

Cette blessure pourrait freiner légèrement la dynamique actuelle de Jannik Sinner et ce n'est pas une bonne nouvelle à l'approche de grands événements. Mais on sait que l'Italien est aussi très prudent avec sa santé, lui qui a parfois souffert dans sa jeune carrière. Il pourrait décider de prendre le maximum de précautions en vue des prochains tournois d'une importance capitale et où il a confié vouloir triompher.