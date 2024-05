Tennis : Sinner favori à Roland-Garros, du lourd annoncé

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Contraint de déclarer forfait pour la suite du tournoi de Madrid, Jannik Sinner a pris quelques repères importants sur terre battue ces dernières semaines. Demi-finaliste du côté de Monte-Carlo plus tôt, l'Italien n'évolue pas sur sa meilleure surface mais avec la confiance accumulée ces derniers mois, il peut prétendre réussir de grandes choses dans les prochaines semaines. D'ailleurs beaucoup le voient déjà réussir un improbable doublé à Roland-Garros dans un mois...

Vainqueur de son premier titre en Grand Chelem à l'Open d'Australie en début d'année, Jannik Sinner ne comptait pas s'arrêter là et il le prouve. Battu à seulement deux reprises depuis le début de l'année, l'Italien est entré dans une nouvelle dimension et il peut gagner partout. Sur terre battue, il lui reste encore des choses à prouver mais il l'a dit, son grand objectif de cette partie de la saison est Rome, suivi de Roland-Garros.

Un travailleur acharné

Jannik Sinner n'est pas du tout le joueur le plus expressif, loin de là. L'Italien ne laisse quasiment jamais transparaître ses émotions mais il a montré qu'il est un travailler hors pair qui ne recule devant rien. « La patience est le secret de ceux qui gagnent sur la terre battue. Il faut de l’humilité et du travail pour la mettre en valeur, tout en gardant sa propre identité. Sur terre, c’est le plus intelligent qui gagne, il faut tout donner et beaucoup rendre » déclare sa compatriote Francesca Schiavone, titrée à Roland-Garros en 2010.

Tennis : Nadal a disputé son dernier match à Madrid, la fin approche... https://t.co/K96pTpNVyR pic.twitter.com/onwCe7mjIQ — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

Favori à Roland-Garros ?

Impressionnant sur dur depuis six mois, Jannik Sinner ne possède pas une marge aussi écrasante sur ses adversaires sur terre battue. Malgré tout, il est considéré comme l'un des principaux favoris pour la prochaine édition de Roland-Garros, voire le favori. « Avec respect et professionnalisme, je dis que Sinner est le favori à Paris. Avec sa croissance physique et tactique, il a réussi à gagner stratégiquement et intelligemment. Il a mûri et il est maintenant capable d’allonger les échanges, en faisant preuve de beaucoup de patience » poursuit Schiavone pour QS Sport .

Gros coup à Rome ?

Pas forcément bien inspiré à Madrid, Jannik Sinner voudra revenir à Rome la semaine prochaine en montrant les dents. L'Italien vise clairement le titre comme il l'a annoncé et c'est suffisamment rare de sa part de voir une telle déclaration. Ses ambitions sont grandes et il pourrait mener à bien son projet s'il continue à déployer son meilleur tennis.