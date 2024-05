Roland-Garros : Nadal va faire une grande annonce

Thibault Morlain

Opposé à Jiri Lehecka en huitième de finale du tournoi de Madrid, Rafael Nadal n’a pas réussi à prendre le dessus sur le Tchèque. Battu en deux sets, l’Espagnol a certainement disputé son dernier match sur la terre battue madrilène. Rassurant et rassuré sur son état de santé, Nadal est toutefois toujours incertain pour Roland-Garros. Participera ? Ne participera pas ? Une grande annonce tombera prochainement de la part du Taureau de Manacor.

A 37 ans, Rafael Nadal est plus proche que jamais de prendre sa retraite. Mais avant de voir l’Espagnol raccrocher les raquettes, ses fans croisent les doigts pour qu’il dispute Roland-Garros, là où il a tant brillé durant sa carrière. Mais encore qu’il faut qu’il soit apte pour se présenter sur la terre battue à Porte d’Auteuil. Pas épargné par les pépins physiques ces derniers mois, Nadal a dernièrement fait son grand retour à la compétition. Après Barcelone, le joueur de 37 ans est venu se tester à Madrid où son parcours s’est arrêté en huitième de finale.

« Je parlerai de Paris après Rome »

Suite à ce tournoi de Madrid, la question est de savoir si Rafael Nadal a retrouvé assez de sensations pour s’aligner à Roland-Garros. L’Espagnol n’a pas encore la réponse et sera fixé à 100% après le prochain tournoi à Rome. Rapporté par L’Equipe , Nadal a en effet annoncé : « Je parlerai de Paris après Rome. Je comprends votre urgence et j'aimerais avoir une vision claire de ce qui peut se passer, mais je ne l'ai pas et c'est ainsi. J'espère jouer à Rome, s'il n'y a pas de contretemps, et continuer à évoluer. C'était émouvant, aujourd'hui, un jour inoubliable pour dire au revoir à Madrid. C'est l'un des endroits, voire probablement l'endroit où j'ai reçu le plus d'amour et de soutien. Mais ma carrière continue, et j'ai mes objectifs personnels pour les prochaines semaines, et je veux voir si j'ai une chance de les atteindre ».

« Il y a trois semaines, je ne savais pas si j'allais rejouer un match officiel »