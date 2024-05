Tennis : Nadal reçoit une folle demande, il s'explique

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Au bout de lui-même, Rafael Nadal s'est qualifié pour les huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid. Le joueur espagnol, qui revient tout juste de blessure, a eu besoin de plus de trois heures pour venir à bout du modeste argentin Pedro Cachin (6/1 6/7 6/3), qui n'a pas hésité à lui demander son t-shirt au filet. Le 91ème mondial est revenu sur cette demande.

Rafael Nadal voulait se tester à Madrid, il est servi. Après une victoire expéditive face au jeune Darwin Blanch puis une autre autoritaire face à Alex de Minaur, l'ancien numéro un mondial est parvenu à se qualifier pour les huitièmes de finale de ce Masters 1000. Mais que ce fût dur. Blessé ces derniers mois, Nadal est apparu essoufflé face à Pedro Cachin. Mais au courage, le joueur espagnol est venu à bout du 91ème mondial. Au moment de saluer son adversaire, l'Argentin lui a demandé son t-shirt. Un signe de respect sur lequel est revenu Cachin en conférence de presse.

« Je n’ai rien fait de mal »

« C’est fantastique de voir comment les gens l’encouragent, ils devraient continuer à le faire car il faut profiter de chaque instant. Pour moi, c’était un rêve de jouer contre un gars que j’ai vu gagner depuis mon lit. Roland Garros en 2005. Il a fait un bel exploit en m’offrant son maillot, ce n’est pas habituel de le faire ainsi en public, il me semble être une personne formidable. J’essaie de garder un souvenir de chaque rêve que je réalise, je n’ai rien fait de mal en lui demandant son maillot, cela me donne l’envie et la force de continuer à affronter de grands joueurs de tennis . » a confié le joueur argentin.

