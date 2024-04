Tennis : Nadal est bien de retour, il fait peur à tout le monde

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur d'Alex de Minaur samedi, Rafael Nadal a enchaîné avec une victoire face à l'Argentin Pedro Cachin lundi en plus de trois heures de jeu. Le Majorquin a réussi à tenir bon physiquement face à un adversaire un peu fragile dans les moments importants mais la grande nouvelle est justement qu'il a tenu trois heures sur le court sans forcément flancher. Même si par moments il a semblé hors du coup, son niveau de jeu peut inquiéter ses adversaires : avec l'enchaînement des matches, il pourrait réussir à revenir au sommet.

Présent en huitièmes de finale du tournoi de Madrid, Rafael Nadal joue sa place en quarts de finale pour défier Daniil Medvedev face au jeune Jiri Lehecka. Le Majorquin a fourni beaucoup d'efforts lundi pour réussir à battre Pedro Cachin mais le voir remporter ce genre de combats joue en sa faveur à un mois de Roland-Garros. Attention malgré tout, il va falloir enchaîner et c'est peut-être ce qu'il y a de plus difficile.

Un statut retrouvé

Absent du circuit depuis début 2023, Rafael Nadal retrouve à peine des sensations depuis quelques jours. Loin du compte à Barcelone, on pouvait se demander si sa réputation d'homme à battre sur terre battue allait un peu être dégradée. « J’ai entendu qu’à Barcelone, il disait qu’il n’était pas favori. Je pense que peu importe la forme physique de Rafa, lorsqu’il entre sur le court, en particulier sur terre battue, vous avez toujours peur. Et il l’a prouvé ce samedi » a récemment confié Daniil Medvedev.

En grande forme à Roland-Garros ?

En disputant des combats acharnés ces derniers jours, Rafael Nadal est peut-être en train de revenir à un niveau qui lui permettra de jouer le titre à Roland-Garros. Ses efforts sont récompensés et ça, tous les joueurs l'ont noté. « Cela signifie qu’il se sent probablement de mieux en mieux. C’est vraiment dangereux. Nous verrons ce qu’il fera plus tard, mais s’il peut jouer de mieux en mieux, je pense que c’est une bonne chose. Ce sera très amusant et difficile pour les autres joueurs » analyse le Russe.

Un défi à relever

Sur la route de Rafael Nadal, un nouveau défi se dresse : celui d'enchaîner un deuxième match en deux jours après avoir passé trois heures sur le court la veille. Face à Jiri Lehecka, le Majorquin se méfie d'autant plus que le jeune Tchèque l'aurait battu à l'entraînement il y a quelques jours. Néanmoins les deux hommes ne se sont jamais affrontés et le match aura lieu en plus en soirée, un autre paramètre à prendre en compte.