Tennis : Nadal lâche un message spécial, «je suis sous le choc»

Une figure du tennis féminin français va tirer sa révérence dans les prochains jours. Agé de 34 ans, Alizé Cornet n'ira pas jusqu'aux Jeux Olympiques de Paris en 2024 puisqu'elle a pris la décision de se retirer à l'issue du prochain Roland-Garros. Emue au moment de l'annonce, la joueuse, redescendue au-delà de la 100ème place mondiale, a reçu les félicitations d'un certain Rafael Nadal.

Le prochain Roland-Garros sera riche en émotion. A 34 ans, Alizé Cornet a accordé un entretien à Canal + pour annoncer que sa carrière allait prendre fin à l'issue du Grand Chelem parisien. « Je vais jouer mon dernier Roland-Garros dans un mois tout pile et je prendrai ma retraite dans la foulée (...) Ça fait longtemps que j'y pense, mais l'annoncer officiellement, ça fait un petit quelque chose » a déclaré la joueuse, victorieuse de six titres en simple. Phénomène de précocité (11ème mondial à 19 ans), Cornet a, ensuite, connu des hauts et des bas. Ces dernières semaines ont été plus difficiles pour la Française, visiblement usée après tant d'années sur le circuit. Descendue à la 107ème place, la tricolore a estimé que le moment était venu de se consacrer à d'autres activités, elle qui se voit romancière.

Nadal envoie un message à Cornet

Lors de son entretien, Cornet a reçu les félicitations de plusieurs sportifs, et notamment de Rafael Nadal. « Bonjour Alizé, je voulais te féliciter pour ton incroyable carrière, je te souhaite le meilleur pour l'avenir, je suis sûr que tout se passera bien, c'est ton jour alors profites-en. Le meilleur pour la suite et encore félicitations ! » a confié le joueur espagnol, toujours en course à Madrid.

Cornet n'en revient pas