Tennis : Nadal est de retour, il déballe tout !

De retour à la compétition du côté de Barcelone la semaine dernière, Rafael Nadal a été éliminé par Alex de Minaur au deuxième tour sans vraiment pouvoir défendre ses chances. Le Majorquin a pris une revanche très importante dix jours plus tard à Madrid dans un match de grande qualité et accroché (7/6, 6/3) et malgré ses déclarations, il semble de nouveau être sur la pente ascendante à un mois de Roland-Garros. Tout va mieux et c'est d'ailleurs son adversaire qui en parle le mieux.

Au moment du tirage au sort du tableau, on se disait que c'était dommage pour Rafael Nadal de retomber encore une fois sur Alex de Minaur au deuxième tour. Mais l'Espagnol a su jouer à un autre niveau samedi pour sortir vainqueur de cette belle bagarre et finalement, la comparaison est facile entre le match de la semaine dernière et celui-là. Pour une place en huitièmes de finale, l'homme aux 14 Roland-Garros affrontera l'Argentin Pedro Cachin, sur une série de 15 défaites consécutives avant Madrid.

Une progression rapide notable

La semaine dernière face au même adversaire, Rafael Nadal n'avait pas été capable de rivaliser à partir de 5/5 dans le premier set. S'inclinant logiquement en deux sets pour son retour face au 11ème joueur mondial, il a parfaitement rempli sa mission à Madrid, ne lâchant pas l'affaire en deux heures de jeu. « Ce sont exactement les choses auxquelles nous nous attendions. À Barcelone, il n’était pas prêt à jouer et cela s’est vu sur le terrain. Aujourd’hui (samedi) je l’ai vu proche de son niveau d’avant. Pour moi, aujourd’hui, il était à un très haut niveau, à une très haute intensité, du premier point jusqu’à la fin » a déclaré Alex de Minaur.

Le service de retour

Blessé aux abdominaux en début d'année, Rafael Nadal a mis beaucoup de temps pour ne plus être gêné dans cette partie du corps. Le Majorquin servait beaucoup moins fort avant son match de samedi et il s'en est d'ailleurs réjoui. « Cette semaine, l’amélioration la plus significative dans mon jeu est le service. Je n’ai pas de limites. Je ne peux pas faire l’idiot parce que je n’ai pas été capable de servir depuis de nombreux mois, donc je ne peux pas m’entraîner à faire 100 services par jour. La musculature doit s’adapter progressivement aux charges, mais aujourd’hui (samedi) j’ai pu servir et l’autre jour (jeudi) aussi. Au moins, je n’ai plus peur de cet aspect de mon jeu » dit-il dans des propos rapportés par We Love Tennis.

Le combattant est aussi de retour

Incapable de défendre ses chances physiquement la semaine dernière, Rafael Nadal l'avait dit : il était loin d'être à 100%. C'est évidemment encore loin d'être le cas mais cette victoire face à Alex de Minaur, bien qu'il ne soit pas un spécialiste de la terre battue, n'était pas forcément attendue tout de suite. Tout au long du match, il a proposé un vrai combat à son adversaire et la suite est très attendue.