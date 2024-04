Tennis : Nadal prend sa retraite, il annonce une catastrophe

Jean de Teyssière

En grande difficulté physique depuis plus d'un an, Rafael Nadal arrive inéluctablement au crépuscule de sa carrière. Âgé de 37 ans, le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem revient bien et affrontera ce dimanche Pedro Cachin lors du troisième tour du Masters 1000 de Madrid. Pour Juan Martin Del Potro la fin de carrière de Rafael Nadal va sonner comme la fin d'une époque, deux ans après celle de Roger Federer...

La légende espagnole du tennis, Rafael Nadal est revenu à un bon niveau lors du Masters 1000 de Madrid. Cela faisait plusieurs mois qu'il n'avait pas réussi à battre un joueur du top 20 et c'est chose faite avec sa victoire face à Alex De Minaur samedi (7-6, 6-3).

«Nous devons commencer à assimiler le fait qu’une époque du tennis touche à sa fin »

Pour Puntodebreak , l'ancien vainqueur de l'US Open en 2009, Juan Martin Del Potro a réagi à la future retraite de Rafael Nadal : « Je pense que nous devons commencer à assimiler le fait qu’une époque du tennis touche à sa fin. Roger (Federer) est parti, mais son héritage restera marqué pour toujours. Et maintenant, Nadal s’offre le plaisir de prendre sa retraite à sa manière et selon ses propres conditions. C’est quelque chose que je n’ai malheureusement pas pu faire à cause de ma santé. »

«Je ne sais pas s’il y aura quelque chose de semblable dans les prochaines années»