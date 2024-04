Tennis : Nadal répond à Alcaraz avec une autre proposition !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur samedi d'un gros combat pour se défaire d'Alex de Minaur, Rafael Nadal a marqué les esprits dans un stade acquis à sa cause. Le Majorquin signe son grand retour avec cette victoire face au 11ème joueur mondial et peut rêver d'aller un peu plus loin. Même s'il dit qu'il est encore loin de pouvoir se rendre assez compétitif pour Roland-Garros, il a répondu à une demande un peu spéciale de Carlos Alcaraz concernant les Jeux olympiques...

Il y a quelques jours, Carlos Alcaraz confiait qu'il n'osait pas vraiment demander à Rafael Nadal de participer aux Jeux olympiques avec lui pour le tournoi de double. L'homme aux 14 Roland-Garros a déjà remporté la médaille d'or dans cette épreuve en 2016 et son jeune compatriote ne dispute jamais le double sur le circuit. Malgré tout, cette association pourrait voir le jour puisque Nadal a répondu indirectement dans les médias à la proposition du numéro 3 mondial.

Un double Alcaraz-Nadal à Paris ?

Depuis plusieurs mois, Carlos Alcaraz se confie assez souvent sur ses envies de disputer les Jeux olympiques en simple bien sûr, mais aussi en double. Il s'agit pour beaucoup de la seule occasion de jouer en double et par le passé, certaines paires pas forcément habituées à jouer ensemble ont connu le succès. En formulant une demande indirecte dans les médias cette semaine, Alcaraz a reçu une réponse de la part du principal intéressé. « Je pense que si nous sommes tous les deux suffisamment en forme, pourquoi pas ? Nous pourrions avoir la chance de former une grande équipe et d’aspirer à de grandes choses » a déclaré Nadal.

Tennis : Le clan Nadal fait une grande annonce pour Roland-Garros https://t.co/p8feeUbk6l pic.twitter.com/dOC7dZ4JoJ — le10sport (@le10sport) April 27, 2024

Un double avant les JO ?

Dans leur carrière, Rafael Nadal et Carlos Alcaraz ont très peu joué le double même si le premier cité a déjà été champion olympique. Il propose donc une solution à Alcaraz pour arriver avec la meilleure préparation possible pour le tournoi olympique puisqu'ils n'ont jamais joué ensemble. « C’est très excitant pour moi personnellement. Ce serait formidable de jouer un ou deux tournois avant les Jeux olympiques pour nous préparer » poursuit-il. A Madrid ou à Rome, peut-on voir cette association naître ?

Des places à prendre

Le double n'est pas souvent joué par les meilleurs joueurs de simple mais lorsqu'arrive un événement comme les Jeux olympiques, il y a des places à prendre puisque les paires formées sur le circuit ATP à l'année ne lient pas forcément deux joueurs du même pays. C'est pour cette raison que dans l'histoire récente, plusieurs joueurs de simple ont réussi à s'imposer aux Jeux olympiques en s'associant tout de même à un spécialiste de l'exercice.