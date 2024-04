Tennis : Tsitsipas fait une grosse annonce, il a eu les yeux plus gros que le ventre

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur pour la troisième fois du Masters 1000 de Monte-Carlo il y a deux semaines, Stéfanos Tsitsipas a retrouvé des couleurs sur sa surface préférée. Le Grec a refait son apparition dans le top 10 et sur terre battue, il joue les premiers rôles aux côtés de Casper Ruud notamment. Pourtant à Madrid, il a été éliminé dès son entrée en lice face au surprenant Thiago Monteiro, 118ème mondial. Cette déroute vient remettre en cause ses grandes ambitions d'aller plus haut.

Figure incontournable du circuit ATP depuis des années, Stéfanos Tsitsipas n'a pas répondu aux attentes placées en lui en 2023 en dehors de l'Open d'Australie. Moins saignant à chaque grand rendez-vous, il a fini par descendre au classement petit à petit pour se retrouver en dehors du top 10. Une anomalie pour lui qui n'avait plus quitté ce top depuis son intégration en 2019. Avec ses récents résultats, le Grec s'est un peu enflammé et la rechute fait mal.

Défaite surprise

En grande forme après son titre à Monte-Carlo et sa finale à Barcelone, Stéfanos Tsitsipas a subi une sortie précoce au Masters 1000 de Madrid face au Brésilien Thiago Monteiro, sorti des qualifications. Ce dernier a livré une prestation XXL, en particulier au service, et a fait ressortir les faiblesses du Grec, identifiées depuis un moment. « Je me concentre sur la beauté de la vie. Le tennis est là. Je joue au tennis tous les jours. Je suis reconnaissant d’avoir l’opportunité de jouer. Il y aura beaucoup de jours comme celui‐ci au cours, je l’espère, des 15 prochaines années de ma carrière. Ce n’est pas un sentiment agréable, c’est sûr, mais je dois l’accepter et aller de l’avant. J’ai commis quelques erreurs. Je n’étais peut‐être pas préparé à 100 % pour ce match, alors que mon adversaire l’était. C’est pour cela qu’il a gagné » a préféré réagir le numéro 7 au classement.

« Je veux revenir dans le top 3 avant Roland-Garros »

Interrogé par Eurosport avant son entrée en lice à Madrid, Stéfanos Tsitsipas a fait une étonnante déclaration. Le Grec se sent capable d'aller beaucoup plus loin que la 7ème place mondiale mais il a un peu trop d'espoir. « Vous savez, en arrivant sur terre battue, j'étais vraiment engagé dans le travail. J'étais vraiment déterminé à essayer de m'améliorer. Je n'ai pas envie de m'arrêter, je veux aller plus loin. Je ne veux pas être juste dans le top 10. Je veux revenir dans le top 3. Il faut des résultats pour m'y amener. J'espère que ce sera le cas avant Roland-Garros » dit-il.

Un retour à confirmer

Si Stéfanos Tsitsipas a retrouvé des couleurs en même temps que la saison sur terre battue a démarré, il faut encore qu'il parvienne à rester régulier, ce qu'il avait réussi à faire les années précédentes. Mis en difficulté sur son côté revers samedi, il n'a quasiment pas pu exister puisqu'il n'a eu qu'une seule balle de break sur tout le match, au moment où son adversaire servait pour le match.