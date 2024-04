Tennis : L'ATP met en place de nouvelles règles pour le double

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Gros changement à venir cette semaine sur le circuit ATP. Dans sa volonté de rendre le double un peu plus attrayant aux yeux du public et des joueurs, des nouveautés vont être testées à l'occasion de la deuxième semaine du Masters 1000 de Madrid. C'est donc une première qui devrait se répéter dans le courant de la saison. Au contraire du circuit WTA, les joueurs de simple ne jouent quasiment jamais les tournois de double, ce qui fait que l'intérêt est un peu moindre. Voici les solutions proposées.

Le tennis a souvent fait briller de grandes légendes du double qui ont aussi eu une carrière fleurie en simple. Ces dernières années en revanche, il est rare de voir des spécialistes de simple triompher dans les grands rendez-vous du double. Récemment, Rohan Bopanna, joueur indien de 44 ans, est même devenu numéro 1 mondial pour la première fois. Pour remédier à cela, le Masters 1000 de Madridsera le premier à expérimenter de nouvelles choses.

La moitié des places réservées aux joueurs de simple

Comme dans la plupart des Masters 1000, 32 équipes s'affrontent pour le titre et pour rentrer dans le tableau, il fallait auparavant compter sur son classement ATP en double. « Le tableau de 32 équipes réservera jusqu'à seize places pour des équipes dont les joueurs entreront grâce à leur classement en simple » a indiqué l'ATP au début du mois. D'ailleurs, le tournoi sera condensé sur cinq jours, du mardi au samedi.

Tennis : Djokovic sous pression, Nadal se lâche https://t.co/h4Jvu8lYsh pic.twitter.com/cuQyMoPL0M — le10sport (@le10sport) April 26, 2024

Des temps de pauses plus courts

Pour accélérer les parties, l'ATP a également annoncé que le temps officiel pour le serveur entre chaque point de 25 secondes pourrait baisser. En effet, il passerait à 15 secondes si le point a eu quatre échanges ou moins, ce qui arrive assez fréquemment en double. Les 25 secondes seront toujours en vigueur si le point dépasse les quatre frappes. Mais ce n'est pas tout, les joueurs ne seront pas invités à s'asseoir à chaque changement de côté. « Les changements de format vont être testés dans un certain nombre de tournois au cours de la saison 2024 et de plus amples détails seront communiqués en temps voulu » avait confié l'ATP plus tôt.

Des confusions à venir

Plusieurs joueurs ont réagi négativement à ces annonces puisqu'elles présentant des désavantages certains. En effet, premièrement, le tournoi se déroule seulement sur cinq jours avec des joueurs de simple. Imaginons que les matches prennent du retard à cause des intempéries, l'organisation aurait beaucoup de mal à rattraper le retard. Egalement, cette réduction de temps entre les points pourrait mettre à mal les discussions entre les joueurs, très fréquentes pour savoir la stratégie à réaliser sur le prochain point.