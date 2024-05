Loin du PSG, Neymar annonce son retour

Benjamin Labrousse

Cela fait bientôt un an que Neymar a quitté le PSG pour rejoindre Al-Hilal. Cependant, la saison de la star brésilienne a coupé court en raison d’une rupture des ligaments croisés du genou. Présent pour la célébration du titre de champion d’Arabie Saoudite de sa formation, le joueur de 32 ans a annoncé son retour pour la saison prochaine.

Après six saisons ponctuées de hauts et de bas au PSG, Neymar avait quitté le club de la capitale l’été dernier. Au début du mois d’août, les dirigeants parisiens avaient vendu le Brésilien à Al-Hilal contre 90M€, la plus grosse vente de l’histoire à Paris.

Une saison tronquée par une grosse blessure pour Neymar

Attendu au tournant en Arabie Saoudite, Neymar a subi une grosse blessure en octobre 2023. Victime d’une rupture des ligaments croisés avec le Brésil, la star de 32 ans voyait sa saison être terminée de manière prématurée. S’il n’a d’ailleurs pas été convoqué avec la Seleção pour la Copa América cet été, Neymar devrait cependant rejouer avec Al-Hilal la saison prochaine.

« La saison prochaine on va beaucoup s’amuser »