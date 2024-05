Tennis : Terrible constat pour ce crack français, il lâche tout

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouveau visage du tennis français, Arthur Fils a connu une saison 2023 exceptionnelle où il s'est révélé. Après son premier titre sur le circuit ATP, le Français a progressé au classement au fil des mois, jusqu'à atteindre le top 40. Mais la saison de la confirmation est plus difficile et depuis le début de l'année, il a bien du mal à enchaîner les victoires. A Rome, où il aurait pu progresser un peu afin d'obtenir un statut de tête de série pour Roland-Garros, il a été sorti d'entrée...

Numéro 3 Français au classement ATP, Arthur Fils ne réalise pas un début de saison 2024 exceptionnel. Alors qu'on le semblait parti à la suite de son parcours à Barcelone, où il a atteint les quarts de finale, il a connu une désillusion d'entrée à Rome face à son compatriote Alexandre Müller. Il s'agit forcément d'une grosse déception à deux semaines de Roland-Garros où l'on pensait pouvoir le retrouver dans le top 30, assez pour être tête de série. Il faudra donc compter sur deux ou trois forfaits...

Encore un match raté

Souvent loin du compte ces derniers mois, Arthur Fils passait souvent à côté de ses matches. C'est encore le cas à Rome où il a raté son début de match et quand il a eu l'occasion de revenir, il a commis trois doubles fautes. « Pas la meilleure chose à faire, c'est sûr. Un peu de tension, et ça fait faire des doubles. Ça a été un match compliqué, oui. Lui fait une très bonne partie, il a fait ce qu'il fallait faire, moi j'avais du mal à rentrer dedans. J'ai fait pas mal de fautes, j'ai donné pas mal de points gratuits. Pourquoi ? Je ne sais pas, je m'entraîne bien, je frappe bien dans la balle... Je vais en discuter avec mon équipe. Ce sont des choses qui arrivent, je pense. C'est comme ça » confie-t-il dans L'Equipe .

Fils toujours pas en forme

Malade du côté de Madrid, Arthur Fils a donc enregistré seulement une victoire sur les trois Masters 1000 sur terre battue. Malgré cette éclaircie barcelonaise, il ne parvient pas à décoller et ce n'est pas bon signe avant Roland-Garros. « Je sens pas grand-chose. Il y a des jours plus compliqués que d'autres. Aujourd'hui, ça en fait partie, demain on repartira. On travaille, on travaille. Il y a bien un moment où ça va payer... » déclare celui qui fêtera ses 20 ans le 12 juin.

Forfait pour Lyon

En annonçant son forfait pour le tournoi de Lyon avant d'entrer en lice à Rome, on redoutait une blessure pour Arthur Fils. Finalement le Français a choisi d'abandonner les points de son titre remporté l'année dernière pour se concentrer sur Roland-Garros puisque le tournoi a lieu la semaine avant le Grand Chelem parisien. L'objectif est bien sûr de briller dans son tournoi, espérons que le public lui apporte un joli coup de pouce...