Tennis : La folle déclaration du numéro 2 français sur les Jeux !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En connaissant une folle deuxième moitié de saison 2023 où il a gagné 3 titres, Adrian Mannarino a réussi à se hisser dans le top 20 du classement ATP à 35 ans. Désormais 21ème, le Français dispute en ce moment la saison sur terre battue, sa période de l'année qu'il n'aime pas du tout. En effet, il n'a jamais réussi à mettre son jeu en place sur cette surface et ce n'est pas en 2024 que les choses changeront a priori. Il parle même de renoncer aux Jeux olympiques cet été, une décision controversée mais aussi honorable.

Depuis quelques mois, Adrian Mannarino est le deuxième joueur français au classement ATP, lui qui a même été le numéro 1 pendant quelque temps. Le Français a excellé sur gazon et sur dur et le plus surprenant est qu'il réussisse à se hisser là à cet âge. Qualifié largement pour les Jeux olympiques de Paris, il devrait toutefois décider de se retirer pour laisser la place à un joueur qui aura peut-être plus de chances de briller que lui. La raison ? La terre battue, sa grande ennemie.

Un ratio déroutant

Présent sur le circuit depuis longtemps, Adrian Mannarino n'a jamais vraiment réussi à se faire à la terre battue. Depuis le début de sa carrière, le Français enregistre environ 20% de victoires sur la surface et fait partie des joueurs faisant preuve du pire ratio victoires/défaites sur ceux qui ont disputé quand même pas mal de matches. Il s'est encore incliné d'entrée au Masters 1000 de Rome et n'a pas gagné cette saison et L'Equipe est allé lui poser une question fatidique.

Tennis : Nadal est de retour, exploit en vue ? https://t.co/6qXcDEwzZj pic.twitter.com/HUf0ToAxrh — le10sport (@le10sport) May 9, 2024

Mannarino va laisser sa place

Au vu de ses qualités sur terre battue, Adrian Mannarino aurait déjà décidé de laisser sa place pour les Jeux olympiques de Paris, qui se dérouleront sur les courts de Roland-Garros. En effet, le Français a été plutôt clair lorsqu'on lui a posé la question. « Il faut vraiment ne pas être très intelligent pour ne pas avoir la réponse. Si les gens n'arrivent pas à avoir la réponse, je vais laisser planer le doute alors (sourire) » peut-on lire dans L'Equipe .

« Faire acte de présence, ça ne nous intéresse pas »