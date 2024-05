Tennis : Ce favori pour Roland-Garros vit aussi un calvaire

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Alors qu'il était l'un des hommes en forme depuis le début de la saison sur terre battue, Casper Ruud a disparu dès son entrée en lice à Rome vendredi. Le Norvégien, numéro 3 à la Race avant le dernier Masters 1000 sur la surface, enchaînait les victoires et les belles prestations. Mais à deux semaines de Roland-Garros, c'est une petite blessure qui vient ralentir sa progression, une mauvaise nouvelle de plus parmi les meilleurs joueurs du monde.

Il ne fait pas bon figurer dans le top 10 du classement ATP en ce moment. La moitié des joueurs sont blessés et ce n'est jamais bon quand un tournoi du Grand Chelem arrive. En effet, cette fois c'est Casper Ruud qui a dû s'incliner dès son entrée en lice à Rome à cause de douleurs au dos, l'empêchant de servir correctement. Il a tout de même tenu à rassurer ses fans puisque le temps est désormais compté avant d'aller à Paris.

Ruud, favori ?

Revenu en 2024 avec de meilleures intentions dans son jeu, Casper Ruud est le joueur qui a décroché le plus de victoires sur le circuit ATP cette saison. Le Norvégien est plus agressif et fait plus mal et d'ailleurs ce n'est pas un hasard s'il a réussi à décrocher une victoire de prestige face à Novak Djokovic à Monte-Carlo. Sacré à Barcelone, son plus grand titre, il était lancé vers Roland-Garros avec un statut de sérieux outsider. Au vu de ses qualités sur terre battue, il avait sa place assez haut dans la hiérarchie. Mais au tennis, tout est relancé très vite...

Sorti d'entrée à Rome

Tête de série 5 à Rome, Casper Ruud débutait son tournoi au deuxième tour et il était opposé à Miomir Kecmanovic vendredi. Parfait dans le premier set puisqu'il a infligé un sévère 6/0 au Serbe, il a fini par s'incliner, gêné au service. C'est donc un gros coup d'arrêt pour le Norvégien qui avait déjà connu une petite contreperformance à Madrid la semaine dernière en s'inclinant face à Félix Auger-Aliassime. Pour rappel, il reste sur deux finales consécutives à Roland-Garros et une réponse de sa part sera attendue.

Une blessure inquiétante ?