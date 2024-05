Tennis : Ruud sans fausse note, il s'enflamme !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Meilleur joueur depuis le début du mois, Casper Ruud prend un plaisir fou à jouer sur terre battue. Le Norvégien, spécialiste de la surface, enchaîne les prestations de haut vol et c'est bien le signe que quelque chose a changé pour lui cette année. Plus agressif, il peut clairement remporter un premier grand titre quelques jours après avoir enfin réussi à gagner un tournoi dans une catégorie supérieure aux ATP 250. Mais il a été surpris par Félix Auger-Aliassime mardi et doit quitter Madrid après une contreperformance.

Casper Ruud était encore en course à Madrid et il impressionnait depuis le début du tournoi. Le Norvégien disputait sa place en quarts de finale du tournoi face à Félix Auger-Aliassime mais il a rendu une copie un peu frustrante, surtout face à un adversaire en grand manque de confiance. Il reste le joueur qui a gagné le plus de matches sur le circuit en 2024 mais ne pourra pas défier Jannik Sinner jeudi. Mais dans l'esprit de beaucoup de joueurs, il a marqué des points.

Un jeu éblouissant

Pas forcément le joueur le plus charismatique du circuit, Casper Ruud a souvent été trop gentil sur le court et c'est ce qui lui a été reproché en 2023. Incapable de s'imposer face à un des tout meilleurs joueurs du monde, le Norvégien a changé quelque chose dans son jeu qui lui permettra peut-être de briller encore plus. « Il se débrouille toujours bien ici à Madrid et il a frappé son revers incroyablement bien aujourd’hui, j’ai été vraiment impressionné. Il m’a passé quelques fois et je ne suis pas sûr qu’il ait manqué beaucoup de revers aujourd’hui (lundi), peut‐être un dans le premier jeu et c’est tout ce dont je me souviens, donc c’était un niveau impressionnant de sa part » a témoigné Cameron Norrie, balayé par Ruud.

Favori pour Roland-Garros ?

En réussissant enfin à décrocher une victoire de prestige face à Novak Djokovic à Monte-Carlo, Casper Ruud a en plus réussi à s'imposer dans un tournoi d'une belle importance. Le Norvégien est en grande forme sur terre battue et c'est logique de le retrouver désormais à la 6ème place mondiale. « Je dirais qu’il est le favori du tournoi et probablement aussi le favori de Roland‐Garros. C’était un très bon niveau de la part de Casper, j’ai été impressionné par la qualité de son jeu. Il est manifestement très confiant, il a très bien joué à Monte‐Carlo et à Barcelone, ce qui m’a un peu surpris » a même osé le Britannique.

Sortie un peu décevante

Parfait pour ses débuts à Madrid, Casper Ruud a été surpris mardi soir par Félix Auger-Aliassime, en perdition il y a quelques mois. Le Canadien enregistre ainsi la première victoire de sa carrière face au top 10 sur terre battue et sa deuxième d'une importance aussi grande depuis le début de la saison 2023. Il aura en plus un coup à jouer en quarts de finale face à Jannik Sinner, visiblement touché physiquement...