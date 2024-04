Tennis : Nadal en pleine résurrection, il annonce du lourd

Benjamin Labrousse

Qualifié pour les 8èmes de finale du Masters 1000 de Madrid à l’issue de sa belle victoire face à Pedro Cachin ce lundi (6-1, 6-7, 6-3), Rafael Nadal retrouve clairement des sensations. Comme l’a affirmé ce dernier après la rencontre, ce retour au plus haut niveau n’était clairement pas attendu de sitôt pour l’Espagnol.

Et de 3 pour Rafael Nadal. Ce lundi, le Majorquin a obtenu son troisième succès consécutif à Madrid en battant l’Argentin Pedro Cachin (91ème mondial) en trois sets. La légende de 37 ans s’est exprimée avec beaucoup de satisfaction après la rencontre, affirmant que petit à petit, la condition physique revenait à un meilleur niveau.

Tennis - Madrid : Nadal bien lancé, un parcours de rêve ? https://t.co/CZQyWbSbb6 pic.twitter.com/zGECiALGSh — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

« Cette étape est très importante pour moi car j'ai tenu bon »

« Je suis heureux, je ne me sens pas blessé pour le moment. Il faut attendre. Cette étape est très importante pour moi car j'ai tenu bon. C'est dommage de perdre le deuxième set, mais j'ai gagné le match et je suis content d'avoir relevé le défi et d'avoir progressé. Le premier set était confortable et dans le deuxième set, il (Cachin) a augmenté son niveau.... J'ai pu faire ce que je devais faire, j'ai pris des risques. C'est positif, ce sont des petits pas en avant. Je suis conscient que demain, il faudra en faire plus » , a lâché Rafael Nadal, relayé par 20Minutos .

« Il y a trois semaines et demie, à Manacor, je ne pouvais pas servir »