Tennis : Nadal jubile, il accomplit son grand rêve !

Benjamin Labrousse

Ce lundi, Rafael Nadal a dû batailler afin de se qualifier pour les 8èmes de finale du Masters 1000 de Madrid. Mis à rude épreuve par l’Argentin Pedro Cachin, le Majorquin s’est finalement imposé en 3 sets (6-1, 6-7, 6-3), et a par ailleurs réalisé le grand rêve du numéro 91 mondial, fier d’avoir disputé une rencontre face à son idole.

Rafael Nadal poursuit l’aventure à Madrid. A domicile, et surtout après deux victoires très encourageantes face à Darwin Blanch et Alex De Minaur en deux sets seulement, la légende de 37 ans a connu plus de difficultés ce lundi face à Pedro Cachin. Pas tout à fait remis de ses blessures à répétition, Rafa avait pourtant parfaitement démarré sa rencontre du jour.

Nadal mis à rude épreuve ce lundi à Madrid

En effet, l’Espagnol a d’abord collé un 6-1 d’entrée de jeu face à l’Argentin de 29 ans, classé 91ème à l’ATP. Mais Nadal se fera surprendre au cours du deuxième set, remporté au tie-break par Cachin (6-7). Dans un sursaut d’orgueil digne des plus grands sportifs de l’histoire, le « Taureau de Manacor » a su faire la différence dans le 3ème set avec un 6-3 sérieux afin de conclure les débats. S’il s’offre donc la possibilité de poursuivre une belle aventure à Madrid, Rafael Nadal a également exaucé l’un des grands rêves de son adversaire ce lundi. En effet, et cela s’est ressenti pendant la rencontre, Pedro Cachin est un grand fan du Majorquin.

🇦🇷🇪🇸 Pedro Cachin au filet après son match contre Rafael Nadal :🗣️ « C'est un rêve devenu réalité pour moi, merci. Je ne sais pas quel est le protocole, mais est-ce que je peux te demander un tee-shirt ? »L’Espagnol lui a ensuite donné sur le court. 👏pic.twitter.com/fvSA3MJrVR — Univers Tennis 🎾 (@UniversTennis) April 29, 2024

« C'est un rêve devenu réalité pour moi »