Tennis - Madrid : Nadal bien lancé, un parcours de rêve ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de l'Australien Alex de Minaur samedi au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, Rafael Nadal s'est ouvert le tableau et pourrait profiter de ce regain de forme pour bien marquer les esprits à un mois de Roland-Garros. Le Majorquin défie l'Argentin Pedro Cachin ce lundi, 91ème mondial, et avec ce qu'il a montré, on peut sensiblement croire que son parcours va continuer. Jusqu'où ? C'est la grande question puisque sa partie de tableau a été légèrement décimée. Il aurait pu affronter Stéfanos Tsitsipas en huitièmes de finale mais celui-ci a perdu d'entrée.

Tout le monde s'était réuni samedi pour assister à ce qui ressemblait au dernier match de Rafael Nadal dans la Caja Magica. Le Roi d'Espagne, Zinédine Zidane ou quelques-uns de ses collègues avaient fait le déplacement dans les tribunes pour contempler cette fabuleuse bagarre où l'Espagnol a su faire la différence. Tout était prévu pour dire au revoir au grand champion mais une fois de plus, celui-ci a fait faux bond et poursuit sa route avec maintenant l'espoir d'aller plus loin. Le voir gagnant de ce match lundi ne serait plus une surprise.

Un résultat surprise

Même lui n'osait pas y croire avant la rencontre. Pourtant Rafael Nadal l'a fait. En débutant son match avec une grande ambition samedi, il a mis la pression sur Alex de Minaur qui a vite compris que les choses n'allaient pas se passer comme la semaine précédente. Mais tout va mieux pour le champion espagnol, qui se sent très bien dans tous les compartiments du jeu, notamment le service.

Vers un quart de finale ?

L'avantage pour Rafael Nadal dans ce nouveau format en Masters 1000, c'est qu'il peut bénéficier d'un jour de repos et ce n'est pas négligeable pour ce qui reste un retour à la compétition après des mois de blessures. Le Majorquin a en plus la chance de voir sa partie du tableau se dégager puisque s'il vient à bout du modeste Pedro Cachin ce lundi, il affrontera le vainqueur du match entre Jiri Lehecka et Thiago Monteiro, tombeur de Stéfanos Tsitsipas. C'est donc un parcours relativement accessible même si rien n'est acquis pour lui. S'il y parvient, il pourrait défier Daniil Medvedev.

Jouer sans douleurs

La grande nouvelle pour Rafael Nadal est surtout le fait qu'il puisse traverser les étapes sans souffrance. Le Majorquin a trouvé des solutions pour être plus efficace sur le court et cela semble fonctionner comme sur des roulettes. Même s'il n'est pas à 100% de ses capacités sur le plan physique, il lui reste encore du temps pour progresser et réussir peut-être un exploit irréel dans le monde du tennis.