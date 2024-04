Tennis : Un pilier du tennis français annonce sa retraite !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans une interview à Canal + ce week-end, Alizé Cornet, ancienne 11ème joueuse mondiale, a annoncé sa retraite sportive à l'issue du prochain tournoi de Roland-Garros. Dans un mois, la Française rangera les raquettes, elle qui est descendue au classement ces derniers mois. Actuellement à la 107ème place mondiale, elle devrait profiter sans problème d'une invitation pour son dernier tournoi, là où tout a commencé pour elle il y a 19 ans.

Elle aura fait beaucoup d'encre à travers toutes ces années remplies de succès et d'attentes parfois trop élevées. Alizé Cornet, 34 ans, va prendre sa retraite lors de la prochaine édition de Roland-Garros. Loin de ses standards depuis plusieurs mois, la Niçoise laissait trotter dans son esprit cette décision qui ne faisait plus vraiment de doute. Elle a confié vouloir se consacrer à l'écriture, elle qui a déjà sorti deux livres ces dernières années.

Un grand espoir à 15 ans

Repérée déjà dans les jeunes catégories, Alizé Cornet connaît un démarrage étonnant sur le circuit WTA en 2005 lorsqu'elle est invitée dans le grand tableau à seulement 15 ans. La Française réussit l'exploit de gagner son premier tour avant de tomber au deuxième tour sur son idole : Amélie Mauresmo. Sèchement battue, elle en gardera forcément un grand souvenir, elle qui partagera même l'interview d'après-match sur le court avec l'ancienne numéro 1 mondiale. Deux ans plus tard, elle remportera le tournoi juniors.

Une longévité hors du commun

Alizé Cornet partira dans un mois à Roland-Garros en ayant la satisfaction de détenir un record plutôt incroyable : elle va disputer son 69ème Grand Chelem consécutif. En effet, depuis l'Open d'Australie 2007, la Niçoise n'a jamais manqué un rendez-vous de cette ampleur. C'est un record depuis l'US Open 2022 puisque personne n'a réussi avant elle à disputer 63 tournois du Grand Chelem d'affilée. Elle en restera à 69. « Je vais jouer mon dernier Roland‐Garros dans un mois, tout pile, et je prendrai ma retraite dans la foulée. Ça me fait bizarre de dire ces mots à voix haute, ça fait longtemps que j’y pense mais de l’annonce officiellement, ça fait un petit quelques chose. C’est le bon moment car c’est le résultat d’un long cheminement qui a duré plus de deux ans et ces derniers mois cette pensée s’est précisée. C’est l’heure tout simplement » précise-t-elle.

Des souvenirs partout

Si elle a pu enchaîner les tournois, c'est parce qu'elle n'a pas souvent subi de blessures. Alizé Cornet est arrivée au bout de son chemin durant lequel elle a remporté six titres sur le circuit WTA. Numéro 11 mondiale en 2009, elle a atteint les huitièmes de finale dans les quatre Grands Chelems, et même un quart en Australie en 2022. Elle restera notamment la seule joueuse à avoir battu trois fois d'affilée Serena Williams lorsque celle-ci était numéro 1 mondiale et elle a mis fin à la série de 37 victoires d'Iga Swiatek à Wimbledon en 2022. Merci Alizé.