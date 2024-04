Roland Garros : Nadal est prêt à tout !

Arnaud De Kanel

Rafael Nadal a subi une défaite face à Alex De Minaur la semaine dernière lors du deuxième tour du tournoi de Barcelone (7/5 6/1) qui marquait son grand retour sur les courts. Cependant, pour l'ancien numéro un mondial, l'accent était davantage mis sur son retour en bonne santé que sur le résultat final. Après une période de convalescence, le joueur espagnol semble désormais concentré sur son objectif principal : retrouver une forme optimale pour les prochains grands rendez-vous, notamment Roland-Garros et les Jeux Olympiques de Paris, quitte à sacrifier une dernière fois son corps.

Après une absence prolongée due à des blessures, Rafael Nadal a finalement fait son retour sur les courts de tennis. Le joueur espagnol a choisi le prestigieux tournoi de Barcelone, sur la terre battue qui porte son propre nom, pour son retour à la compétition. Son premier match, face à Fabio Cobolli, s'est soldé par une victoire convaincante, offrant aux fans un aperçu de son retour en forme. Cependant, Nadal a été confronté à un défi de taille au tour suivant, affrontant l'Australien Alex De Minaur, actuellement classé 11ème mondial. Malgré ses efforts, l'ancien numéro un mondial n'a pas pu rivaliser avec le niveau de jeu de De Minaur, ce qui lui a permis de prendre conscience du travail restant à accomplir pour retrouver le sommet du tennis mondial. Touché mais certainement pas abattu, Nadal est prêt à se sacrifier pour être de la partie à Roland Garros.

«Et si, dans un tournoi, cela vaut la peine de tout donner et de mourir, c'est bien à Paris»

« C'est ainsi que je dois procéder aujourd'hui, pour me donner une chance d'être compétitif à Roland-Garros. J'essaierai de faire un pas de plus à Madrid, puis à Rome, et si, dans un tournoi, cela vaut la peine de tout donner et de mourir, c'est bien à Paris », a déclaré Rafael Nadal la semaine passée après sa défaite, preuve de sa détermination sans faille.

«Mon dernier objectif est de me donner une chance de l'être à Roland-Garros»