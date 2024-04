Tennis : Proche de la retraite, Nadal reçoit un grand hommage

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Il y a un an, Rafael Nadal confiait au moment de déclarer forfait pour Roland-Garros que la saison 2024 serait probablement sa dernière. Les mois passent et la fin approche à grands pas pour le champion espagnol. Dernièrement, il a même répété qu'il disputait pour la dernière fois les tournois du moment, comme Madrid où il est encore en course. Centre de l'attention en ce moment, les déclarations quant à la fin de sa carrière continuent dans les médias.

De retour à la compétition la semaine dernière du côté de Barcelone, Rafael Nadal a retrouvé le chemin de la victoire et cette semaine à Madrid, il a franchi un nouveau cap. A un mois de Roland-Garros, il paraît être dans une pente ascendante puisqu'il a de bonnes sensations sur le court et dans son corps. En attendant, certains de ses homologues prennent la parole pour lui rendre hommage, signe peut-être que son aura extraordinaire est encore présente.

Le roi de la terre battue

Rafael Nadal fait partie des meilleurs joueurs de l'histoire du tennis et en ce qui concerne la terre battue, il est désigné depuis longtemps comme la référence ultime. Le battre sur la surface est le défi le plus impressionnant pour un grand nombre de joueurs. « Je pense qu’il est à l’origine d’une grande partie des titres que j’ai remportés sur terre battue. Son jeu est une source d’inspiration pour d’autres joueurs qui essaient de s’inspirer des meilleures qualités qu’il possède sur la terre battue. J’ai l’impression qu’il a été un excellent exemple de ce que le tennis sur terre battue devrait être et de la façon dont il devrait être joué. Après tout, il a été le plus grand joueur de notre sport. Je pense que son héritage restera à jamais gravé dans les mémoires. Il a réalisé des performances absolument extraordinaires et battu des records qui, à mon avis, ne seront plus jamais battus dans le tennis » a par exemple déclaré Stéfanos Tsitsipas.

Le guerrier ultime

Impressionnant dans sa manière de jouer au tennis, Rafael Nadal a aussi marqué des générations par son mental de guerrier et le fait qu'il n'abandonne jamais, même après autant de galères. « Rafa a tant donné à ce sport. Une mentalité différente, la façon d’aborder les séances d’entraînement, les matches, la façon de se sortir de situations compliquées, cela me rend toujours très heureux de le voir. Je lui souhaite le meilleur, en espérant que son corps continuera à travailler autant que possible. Je suis sûr qu’il fera tout ce qu’il faut. On peut voir que l’intensité avec laquelle il s’entraîne et joue est toujours aussi élevée. Pour moi, il a toujours été une source d’inspiration en raison de son esprit combatif, il ne s’est jamais plaint de quoi que ce soit, c’est quelque chose de vraiment spécial » ajoute Jannik Sinner.

Une fin au sommet ?

Rafael Nadal a décroché une extraordinaire victoire face à Alex de Minaur samedi dernier, parvenant ainsi à dominer un des meilleurs joueurs du monde en 2024. Le Majorquin a peut-être envoyé un message très clair à ses adversaires : il est là et bien là. Même si certaines de ses dernières déclarations ne rassurent pas, il sera très attendu du côté de Roland-Garros dans un mois.