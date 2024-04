Tennis : Une star lâche un grand message à Nadal

Jean de Teyssière

Rafael Nadal retrouve peu à peu son niveau d'antan. Face à Alex De Minaur au deuxième tour du Masters 1000 de Madrid, le joueur espagnol s'est brillamment qualifié, arrivant même à maintenir un niveau de jeu élevé durant plus de deux heures. Pour Stefanos Tsitsipas, éliminé par la surprise brésilienne Thiago Monteiro, Rafael Nadal va laisser une trace indélébile.

Dans le programme de Rafael Nadal cette année, la date du 20 mai est certainement cochée. Elle correspond au début du deuxième tournoi du Grand Chelem de l'année avec Roland-Garros. Si le vainqueur de 22 titres du Grand Chelem a avoué ne pas s'y rendre s'il n'est pas au top physiquement, son retour en forme à Madrid pourrait le convaincre de le disputer pour la dernière fois de sa carrière.

«Son jeu est une source d’inspiration»

Dans des propos rapportés par We Love Tennis , Stefanos Tsitsipas a évoqué le retour de Rafael Nadal : « Je pense qu’il est à l’origine d’une grande partie des titres que j’ai remportés sur terre battue. Son jeu est une source d’inspiration pour d’autres joueurs qui essaient de s’inspirer des meilleures qualités qu’il possède sur la terre battue. C’est quelque chose qu’il fait extrêmement bien depuis plus d’une décennie. J’essaie donc d’appliquer à mon jeu certaines des choses qu’il a utilisées de manière très efficace et précise dans la mesure de ses capacités. J’ai l’impression qu’il a été un excellent exemple de ce que le tennis sur terre battue devrait être et de la façon dont il devrait être joué. »

«Il a été le plus grand joueur de notre sport»