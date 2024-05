Tennis : Grosse frayeur pour Djokovic, il s’est fait agresser

Alexis Brunet

Novak Djokovic dispute actuellement le tournoi de Rome. Une bonne préparation pour le Serbe, dans le but d'arriver en forme à Roland-Garros. Le Djoker affrontait d'ailleurs Corentin Moutet en 32ème de finale et il s'est facilement imposé face au Français. Mais après la rencontre et alors qu'il signait des autographes, Nole a reçu une gourde sur la tête, lancée des tribunes. Le natif de Belgrade s'est retrouvé à terre, avant d'être évacué par un garde du corps.

Actuellement, Novak Djokovic est toujours numéro un mondial au classement ATP, mais son avance est en train de fondre comme neige au soleil. Le Serbe a donc besoin de victoires et de titres s'il veut rester au top. En effet, depuis le début de saison, le Djoker est légèrement à la peine et il n'a pas remporté le moindre tournoi. Cela n'incite pas forcément à l'optimisme, alors que Roland-Garros arrive très vite (26 mai).

Djokovic a reçu une gourde sur la tête

Pour espérer monter en puissance et gagner de la confiance, Novak Djokovic dispute actuellement le Masters 1000 de Rome. Le Serbe affrontait d'ailleurs Corentin Moutet ce vendredi soir, en 32ème de finale. Le Djoker s'est facilement imposé 6-3, 6-1, mais il a fait parler de lui pour une autre raison. Alors que la rencontre était terminée et que Nole était en train de signer des autographes, ce dernier a reçu une gourde sur la tête, lancée depuis les tribunes. Surpris et visiblement touché, Djokovic s'est alors mis au sol, avant d'être évacué par la suite par un garde du corps.

The tournament released a video showing that Novak Djokovic was hit on the head by accident. The bottle slipped from a fan’s backpack. Just a very unfortunate, unlucky situation. ❤️‍🩹(via @InteBNLdItalia)pic.twitter.com/5LIzzWZpMS — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 10, 2024

La conférence de presse a été annulée