Tennis : Avant Roland-Garros, Djokovic se lâche sur Nadal

Alexis Brunet

Roland-Garros arrive à grands pas et Rafael Nadal espère bien qu'il pourra être de la partie. En effet, le tournoi parisien est très spécial pour le Majorquin, qui l'a remporté à quatorze reprises et cela pourrait être sa dernière participation. Novak Djokovic souhaite en tout cas que l'Espagnol puisse disputer le majeur français et il lui a rendu un bel hommage.

Jeudi, Rafael Nadal est venu à bout de Zizou Bergs, lors du premier tour du Masters 1000 de Rome, en trois sets, 4-6, 6-3, 6-4. Une bonne nouvelle pour l'Espagnol qui monte donc en puissance à seulement quelques semaines du début officiel de Roland-Garros (26 mai). Le tournoi parisien est l'objectif principal du célèbre gaucher cette saison.

Djokovic rend hommage à Nadal

Novak Djokovic, lui aussi, dispute actuellement le tournoi de Rome et il sera opposé à Corentin Moutet au deuxième tour, ce vendredi. En conférence de presse, le Djoker n'a pas pu éviter les questions sur son grand rival de toujours, Rafael Nadal. Le Serbe a notamment été interrogé sur la difficulté d'affronter l'Espagnol à Roland-Garros et il en a profité pour lui rendre un bel hommage. Ses propos sont rapportés par L'Équipe . « C'est probablement l'un des plus grands défis que l'on puisse avoir sur le circuit. Je l'ai joué probablement plus souvent qu'aucun autre joueur ne l'a fait sur ce terrain. Le court est plus grand. Il y a plus d'espace, ce qui affecte beaucoup le jeu visuellement et la sensation du joueur sur le court. Il aime se tenir assez loin derrière, en retour. Il y a des moments où il est vraiment dans la zone et dans le rythme, où il ne fait pas beaucoup d'erreurs. »

«Je suis sûr que ce tournoi sera très émouvant pour lui»