Roland-Garros est en danger, un favori bientôt forfait ?

Alexis Poch - Journaliste

A moins de trois semaines du début de Roland-Garros, la hiérarchie a un peu bougé au cours de cette saison sur terre battue. Impressionnant de maîtrise depuis le début de l'année, Jannik Sinner a débarqué sur l'ocre avec beaucoup d'ambition mais l'Italien doit maintenant se raviser. Moins à l'aise sur la surface, il ne décrochera pas de nouveau titre tout de suite puisqu'il a déclaré forfait pour son tournoi : Rome. D'après ses dernières déclarations, c'est même Roland-Garros qui est en danger car sa hanche lui fait mal.

Meilleur joueur du monde depuis six mois, Jannik Sinner n'a perdu que deux matches en 2024 mais il faut avouer qu'il joue un peu moins que d'habitude. Présent à Madrid la semaine dernière, le numéro 2 mondial a dû jeter l'éponge avant son quart de finale face à Félix Auger-Aliassime. Sa hanche lui faisait trop mal et il a tout de même tenu à se rendre sur le site du tournoi de Rome pour livrer une conférence de presse inquiétante.

Nouveau forfait de taille

Après l'annonce du forfait de Carlos Alcaraz pour le Masters 1000 de Rome, c'est un nouveau coup dur pour le tournoi italien puisque Jannik Sinner a dû annoncer qu'il ne jouerait pas. L'Italien se faisait une joie de défendre ses chances chez lui mais la douleur l'empêche de pouvoir se produire là-bas. « Il y aura des moments difficiles à l’avenir, certaines blessures peuvent être évitées, d’autres non. L’année dernière, j’ai connu une saison entière sans blessures. Cette année, c’est la même chose jusqu’à la terre battue. Je pense que l’on peut progresser et apprendre de ces choses. L’année prochaine, il s’agira de mieux gérer les choses, de jouer encore mieux. On ne peut pas être parfait, surtout à mon âge. J’aime jouer, j’aimerais participer à tous les tournois. J’ai été le premier à dire que je voulais essayer ici, mais si c’est juste moi contre plus d’opinions, c’est difficile. Je ne le prends pas comme une défaite » relativise-t-il.



« Je ne jouerai Roland‐Garros que si je suis à 100 % »

Dans sa conférence de presse au Foro Italico, Jannik Sinner n'a pas seulement annoncé son forfait pour Rome : il met clairement en danger sa participation pour le prochain Roland-Garros. « La préparation pour Paris ne sera pas optimale. Malgré tout, mon équipe et moi‐même ferons de notre mieux pour arriver avec les meilleures chances d’être compétitifs. Arriver à Paris sans avoir joué ici à Rome sera difficile. Il est difficile de savoir comment je me sens parce que je ne fais pas les mouvements que je fais d’habitude, je suis très prudent. Nous travaillons, mais à une intensité très faible. J’aurai plus de réponses dans une semaine. Mais je ne jouerai Roland‐Garros que si je suis à 100 %. S’il y a même l’ombre d’un doute, il faudra réfléchir. Je ne veux pas gâcher trois ans de carrière à cause d’un mauvais traitement. Je ne suis pas pressé, prendre soin de son corps est bien plus important que tout le reste. »

Une blessure qui tombe mal

Impressionnant sur le court depuis six mois, Jannik Sinner connaît la meilleure période de sa carrière et il est rare de voir un joueur réussir de telles choses en dehors du Big 3 depuis des années. L'Italien voit donc peut-être passer cette phase sous son nez à cause de cette blessure. Il faudra réussir à se relever pour éviter une baisse de niveau flagrante...