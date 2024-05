Roland-Garros : Djokovic annonce déjà du lourd !

Jean de Teyssière

Le début de saison de Novak Djokovic n'est certainement pas celui qu'il avait imaginé. Dix fois vainqueur à l'Open d'Australie, le Serbe a été surpris en demi-finale par Jannik Sinner. Perdre avant la finale, cela ne lui était plus arrivé depuis 2018 et une élimination surprise en huitièmes par l'étonnant Sud-Coréen Chung Hyeon. Novak Djokovic a ensuite manqué plusieurs tournois mais estime qu'il sera à son pic de forme pour Roland-Garros.

Vainqueur de 24 titres du Grand Chelem, Novak Djokovic espère bien remporter ce 25ème qui le placerait seul au sommet du panthéon du tennis. Pour le moment, il partage ce record avec la joueuse Margaret Court. Roland-Garros sera la prochaine échéance en Grand Chelem et Novak Djokovic s'y tient prêt.

Djokovic, favori du Masters 1000 de Rome ?

Ce vendredi, Novak Djokovic fera son entrée en lice dans le tournoi de Rome. Après avoir manqué le Masters 1000 de Madrid, le Serbe va disputer le tournoi italien dans le but de se préparer au mieux pour Roland-Garros, qu'il compte bien gagner. Dans sa carrière, le tournoi de la Porte d'Auteuil est celui qu'il a le moins remporté (3 victoires), barré par la domination sans partage de Rafael Nadal. Si cette saison, l'Espagnol sera sans doute de la partie, son état physique ne devrait pas inquiéter Novak Djokovic.

«Je pense que je suis sur la bonne voie pour atteindre mon pic de forme à Roland Garros»