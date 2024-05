Tennis : Djokovic sans entraîneur ? Il sème le doute

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En décidant de se séparer de son entraîneur depuis 2018 Goran Ivanisevic, Novak Djokovic a suscité beaucoup de réactions puisqu'une telle décision en plein milieu de la saison est surprenante. Les deux hommes ont évoqué une légère querelle et finalement, le Croate a été remercié et vite remplacé par Nenad Zimonjic, ancien joueur serbe et capitaine de l'équipe de Serbie de Coupe Davis. Ce dernier connaît très bien le numéro 1 mondial mais visiblement, leur parcours commun serait déjà terminé.

Forfait pour le tournoi de Miami en mars pour raisons personnelles, Novak Djokovic a lancé avec succès sa saison sur terre battue à Monte-Carlo avec l'aide de son nouvel entraîneur Nenad Zimonjic. Le Serbe y a atteint les demi-finales pour la première fois depuis 2015 et malgré un niveau de jeu mitigé, on le pensait lancé. Il a toutefois décidé de zapper Madrid pour se concentrer sur Rome, dernière étape avant Roland-Garros. Sans entraîneur ?

Du changement dans son entourage

Si Goran Ivanisevic a été prié de faire ses valises et n'accompagne plus Novak Djokovic depuis deux mois, l'ancien vainqueur de Wimbledon n'est pas le seul à avoir quitté l'entourage du numéro 1 mondial. En effet, il y a quelques jours, c'est son préparateur physique qui a été remplacé par un ancien collaborateur. C'est donc une fois de plus une décision étonnante avant de se plonger vers la période chaude de sa saison 2024.

Tennis : Le message poignant d'une figure du circuit sur sa retraite https://t.co/SSVuNYdz3S pic.twitter.com/eBeiFR8yiJ — le10sport (@le10sport) May 6, 2024

Djokovic sans entraîneur à Rome ?

De retour à Rome cette semaine pour disputer le dernier Masters 1000 sur terre battue, Novak Djokovic pourrait avancer sans son nouveau coach. Ce dernier a été interrogé dans une émission serbe et d'après les propos relayés par We Love Tennis , il y a eu du changement. « Novak m’a demandé : ‘Peux‐tu être là pour les entraînements et pour les matchs ?’ Parce que je le connais très bien. D’un autre côté, c’est quelqu’un qui a un immense respect pour moi et qui sait tout ce que je sais. Je suis heureux d’avoir pu aider, et ce fut une expérience formidable pour moi » dit-il. Il semblerait que ce soit de l'histoire ancienne.

Retour au premier plan attendu

Malgré tout, Novak Djokovic est attendu à Rome dans un tournoi qui lui réussit toujours. Le numéro 1 mondial voudra forcément parfaire les derniers détails avant de se lancer vers Roland-Garros. Toujours pas titré en 2024, il pourrait profiter des absences de Carlos Alcaraz et de Jannik Sinner pour se sublimer et soulever le trophée. Son retour sur les courts sera très surveillé.