Tennis : Djokovic vire son entraineur, une star veut le remplacer !

Arnaud De Kanel

Fin mars, Novak Djokovic s'est séparé de son entraineur Goran Ivanisevic avec qui il travaillait depuis 2018. Le Serbe est depuis sans entraineur en attendant de trouver la perle rare. Mais une ancienne gloire du circuit aimerait bien épauler Nole dans les prochains mois. En effet, Juan Martin Del Potro a lancé un appel du pied au Serbe.

« Je crois que Novak trouvera la motivation, j’en suis sûr. Je lui souhaite de tout cœur l’or olympique, encore plus que les Grands Chelems. C’est quelque chose qu’il veut, il a l’impression de le devoir à quelqu’un, alors qu’il ne doit rien à personne… Je lui souhaite de réussir aux JO ». Pas rancunier, Goran Ivanisevic souhaitait le meilleur à son désormais ex-joueur Novak Djokovic. Le recordman de titres en Grand Chelem s'est en effet séparé de son entraineur fin mars et il n'en a officiellement pas embauché de nouveau. Juan Martin Del Potro ne serait pas contre l'idée de devenir le prochain.

Tennis - Madrid : Rublev défie Auger-Aliassime, finale surprise https://t.co/yHChQOsw1b pic.twitter.com/6z4AuIuMb4 — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

Del Potro intéressé pour entrainer Djokovic

« Je suis plus à l’aise avec les juniors que sur le circuit professionnel. Évidemment, si Nadal, Alcaraz ou quelqu’un d’autre m’appelle, je serais heureux de l’accompagner. Djokovic, qui a mis fin à sa collaboration avec Ivanisevic, cherchait un entraîneur. Avec eux, je serais heureux de voyager », a déclaré l'Argentin dans le podcast du tournoi de Madrid. Mais depuis quelques semaines, Novak Djokovic s'entraine avec Nenad Zimonjic qui pourrait officiellement devenir son entraineur dans les prochaines semaines.

Zimonjic se détâche