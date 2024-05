Tennis : Ce favori pour Roland-Garros a un secret !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Dans cette saison sur terre battue décidément très animée, on a du mal à dégager un favori clair pour Roland-Garros. Après les petites blessures des tout meilleurs joueurs du monde et les résultats dans les tournois précédents, Casper Ruud s'impose comme l'une des têtes d'affiche du deuxième Grand Chelem de l'année. Même s'il s'est raté à Madrid en s'inclinant face à Félix Auger-Aliassime, il pourrait profiter de cette dynamique pour réaliser de grandes choses dans les prochaines semaines.

Remonté au 6ème rang mondial à la suite de son titre à Barcelone, Casper Ruud a enfin réussi à décrocher un titre dans une catégorie supérieure aux 250. Le Norvégien est le joueur qui a remporté le plus de matches depuis le début de la saison 2024 et il a clairement changé de visage par rapport à l'année dernière. Plus agressif, il est peut-être prêt pour passer à l'échelon supérieur : remporter un titre majeur.

Ruud enfin lancé

Très bon joueur qui a réussi une belle percée depuis deux ans, Casper Ruud a souvent vu son manque de "méchanceté" reproché. Sur le court, il perdait très rarement face à moins fort que lui mais il n'arrivait pas à faire illusion face aux joueurs devant lui au classement. Cette fois-ci, il montre qu'il est prêt à jouer tout devant. « Ce titre à Barcelone peut l’aider à se débarrasser un peu de cette étiquette. En fin de compte, affronter Rafa, Djokovic et Alcaraz, ce n’est pas facile non plus. Si le tennis a été injuste avec Casper ? Je ne pense pas. Si vous gagnez, c’est parce que vous le méritez, tout comme si vous perdez, c’est parce que vous n’avez pas fait ce qu’il fallait, ou parce que l’autre joueur était meilleur. Je ne pense pas que le tennis ait été injuste envers Casper, si maintenant c’est à son tour de gagner, tant mieux, nous verrons si la dynamique des grandes finales change à partir de ce moment‐là » a récemment déclaré l'un de ses entraîneurs, Pedro Clar.

Tennis : Nadal prêt à réaliser l'impossible, il dévoile tout https://t.co/WPNBdt2seP pic.twitter.com/e50iZjQgj8 — le10sport (@le10sport) May 5, 2024

Une grande inspiration

A 25 ans, Casper Ruud peut maintenant croire sérieusement gagner un titre en Grand Chelem un jour. Au vu des forces en présence, il a peut-être même une occasion en or pour la prochaine édition de Roland-Garros. Il fait tout pour d'après son entraîneur. « Il l’a toujours dit : il a grandi en regardant Rafa jouer, il a vu ses valeurs et tout ce qu’il transmet, ce qui l’a fait mûrir au fil du temps. Il est certain que Casper a assimilé de nombreux aspects de Rafa, ce qui l’aide à avoir cette stabilité émotionnelle en compétition » poursuit-il. En finale de Roland-Garros en 2022, il avait trop respecté le Majorquin.

Encore une finale à Roland-Garros ?

Double finaliste en 2022 et en 2023, Casper Ruud est encore plus attendu cette année pour refaire cette performance. C'est donc tout le défi qui l'attend : répondre présent quand on l'attend. Le Norvégien a les armes pour passer les tours, encore plus quand il est l'un des joueurs qui a pris le plus de repères sur la surface cette saison.