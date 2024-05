Tennis - Madrid : Un tournoi décimé, Djokovic peut rigoler

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Le Masters 1000 de Madrid a vécu un véritable cauchemar cette semaine et l'ATP subit sûrement le retour de bâton de ses décisions qui en interpellent plus d'un. Depuis l'année dernière, les Masters 1000 entament une métamorphose pour se calquer sur le modèle d'Indian Wells et de Miami avec un tournoi sur deux semaines. Si plus de joueurs ont accès à cette catégorie de tournois, la programmation de l'événement mais aussi le bouleversement du calendrier suscite beaucoup de réactions. A l'arrivée, on a déjà beaucoup de blessés à quelques semaines de Roland-Garros. La conséquence directe de ce calendrier remanié ?

Il ne reste qu'un match dans le tableau masculin et il va presque falloir implorer les forces divines pour éviter une nouvelle catastrophe. Ces derniers jours, le tournoi a été impacté par les blessures qui ont mené certains joueurs vers la sortie, à commencer par Jannik Sinner et Daniil Medvedev. Ces deux joueurs ont dû se retirer du tournoi et un troisième est déjà forfait pour le prochain tournoi : Rome. Finalement, celui qui pourrait profiter de cette situation s'appelle... Novak Djokovic.

Les meilleurs joueurs à l'infirmerie

Derrière Novak Djokovic, Jannik Sinner, Carlos Alcaraz et Daniil Medvedev animent tous la saison 2024 pour l'instant mais cette semaine à Madrid a souligné un problème important : ils ont déjà peut-être un peu trop joué. L'Italien vient de déclarer forfait avant de jouer son quart de finale à cause d'une douleur à la hanche alors que Daniil Medvedev a dû abandonner après le premier set après avoir ressenti une douleur sur une course. Comme si cela ne suffisait pas, Carlos Alcaraz, qui a bien terminé son match à Madrid, a déclaré forfait pour Rome à cause de son bras.

Un tournoi plus qu'ouvert

Alors que le Masters 1000 de Madrid touche à sa fin, le tournoi de Rome va vite démarrer et à l'heure actuelle, il paraît plus qu'ouvert. Dans la capitale espagnole, de nombreuses surprises ont pu traverser le tableau et en Italie, les dernières répétitions avant Roland-Garros seront importantes. Elles pourraient être perturbées par l'ambition d'autres joueurs que l'on n'avait pas forcément vu venir en raison de la méforme des numéros 2, 3 et 4 mondiaux.

Djokovic bientôt de retour

Eliminé en demi-finales à Monte-Carlo, Novak Djokovic a décidé de zapper le tournoi de Madrid pour se préserver un peu. Il va donc arriver à Rome assez frais et il pourrait bien profiter de la méforme de ses principaux adversaires pour s'emparer d'un nouveau titre et surtout de prendre un maximum de repères avant Roland-Garros. Une chose est sûre, la semaine prochaine sera très importante.