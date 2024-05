Tennis : Djokovic prépare un gros coup

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Absent du Masters 1000 de Madrid sans pour autant être blessé, Novak Djokovic veut conserver son énergie pour les principaux objectifs de sa saison. Le Serbe n'a toujours pas remporté le moindre titre depuis le début de l'année et il a confié qu'il visait vraiment l'or olympique il y a quelques semaines. Avant ce tournoi si important, il faudra marquer les esprits une nouvelle fois dans les semaines qui arrivent .

Plus grand joueur de tous les temps, Novak Djokovic n'a besoin que d'un seul titre pour compléter son extraordinaire palmarès. En effet le Serbe a tout gagné en dehors du titre olympique, où il a toujours connu des désillusions. A Paris cet été, il tentera donc de corriger le tir dans un tournoi qu'il connaît très bien puisque la compétition se déroulera sur les courts de Roland-Garros. Mais il faudra tout de même se méfier de la concurrence plus rude que jamais.

Un tournoi qui se refuse à lui

C'est le rêve de tout sportif de devenir un jour champion olympique. Au tennis, ce titre représente peut-être moins qu'un succès en Grand Chelem pour beaucoup mais pour Novak Djokovic, c'est un tournoi d'une importance capitale. Dans sa carrière, il n'a pu obtenir qu'une médaille de bronze et a souvent quitté les Jeux frustré de ne pas pouvoir faire mieux. A Rio, il avait quitté le court en larmes par exemple. « Le problème, peut être, est que le tournoi se joue en deux sets gagnants. Il y a peu d’options, parce qu’il n’y a pas vraiment de temps pour puiser et travailler son adversaire, comme c’est le cas lorsque vous jouez en cinq sets. Il le sait, il a le logiciel dans la tête et il sera le plus prêt possible. Quand ce logiciel s’ajustera dans sa tête, il sera au maximum » tente d'expliquer Goran Ivanisevic, son ancien coach.

Un grand titre attendu

Toujours sans trophée en 2024, Novak Djokovic va revenir la semaine prochaine à l'occasion du Masters 1000 de Rome. Le numéro 1 mondial sera forcément attendu car il faudra marquer les esprits avant Roland-Garros, où il a de grandes ambitions. « Ce que je pense être crucial, c’est qu’il gagne au moins un titre à Roland Garros ou à Wimbledon. Ça lui donnera la confiance nécessaire pour les Jeux. Il lui manque l’or et je sais qu’il va sûrement tenter sa chance à Paris. Quand il joue pour la Serbie, il est motivé à 100 %, et je sais qu’il sera prêt et motivé à 800 % » poursuit le Croate.

Un programme allégé

Au fil des années, Novak Djokovic a adapté avec beaucoup de professionnalisme son calendrier. Le numéro 1 mondial a un peu changé d'objectif et il n'hésite pas à se rendre très discret sur le circuit, comme c'est le cas depuis le début de la saison. Présent à Monte-Carlo pour le début de la terre battue, il a choisi de se reposer jusqu'à présent pour attendre Rome. Une décision qui pourrait s'avérer payante.