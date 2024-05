Tennis - Madrid : Sinner sur un fil, il fait une terrible révélation

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Opposé à Karen Khachanov en huitièmes de finale du Masters 1000 de Madrid mardi, Jannik Sinner a confirmé ses légères difficultés sur le plan physique. Pourtant bien entré dans le tournoi en infligeant une correction à son compatriote Lorenzo Sonego, l'Italien a connu quelques problèmes face au Russe Pavel Kotov. Malgré sa victoire en deux sets, il confiait après le match souffrir d'une légère gêne physique à la hanche, de quoi l'handicaper pour la suite du tournoi.

Jannik Sinner est passé proche de perdre un troisième match en 2024. A Madrid, l'Italien a subi la loi de Karen Khachanov pendant un moment avant de trouver le chemin de la victoire mais surtout, son état physique inquiète un peu. Peu confiant sur ses chances avant le tournoi, il peut garder l'espoir d'enfin triompher avec un grand titre sur la surface mais les choses paraissent maintenant plus que compliquées. Il marquerait ainsi les esprits avant Roland-Garros.

Sinner pas à 100%

Impressionnant de maîtrise depuis le début de la saison 2024, Jannik Sinner doit réussir la transition sur terre battue de la meilleure des manières possibles. Malheureusement pour lui, il a plus de mal sur cette surface et surtout il commence peut-être à ressentir la fatigue des derniers mois. « J’ai eu un peu de mal en fin de match avec ma hanche droite… nous essayons de trouver une solution. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de grave. Mais je peux le sentir. Parfois, je le ressens davantage comme aujourd’hui. Certains jours sont un peu meilleurs. Voyons. J’ai une bonne équipe derrière moi. Nous allons essayer de remettre mon corps en état pour demain. Nous déciderons demain de ce qui est le mieux pour moi et le mieux pour le corps. J’ai hâte d’y être, ça va être un match difficile » disait-il avant d'affronter Khachanov.

Premier grand titre sur terre ?

Tête de série numéro 1 pour la première fois de sa carrière en Masters 1000, Jannik Sinner n'est pas vraiment considéré comme le grand favori de l'épreuve. Mais plus les jours passent, plus les portes s'ouvrent. En quarts de finale, l'Italien affrontera Casper Ruud, l'un des hommes en grande forme depuis le début de la saison sur terre battue. Face à ce grand spécialiste de la surface, on en apprendra davantage sur ses capacités.

Danger pour Roland-Garros ?

Cette légère gêne physique qui semble intervenir par intermittence n'empêche pas Jannik Sinner de gagner. Mais il est vrai que s'il force trop, il pourrait mettre son corps en danger à même pas un mois du début de Roland-Garros. Ce serait une terrible catastrophe pour l'Italien qui peut viser largement le titre partout où il passe. Malgré tout il avait prévenu : son objectif est vraiment de gagner Rome avant le deuxième Grand Chelem de l'année. Attention tout de même, sa hanche pourrait lui faire renoncer à Madrid et son physique devient inquiétant.