Tennis : Sinner à la chasse de Djokovic, il dévoile son grand objectif de l'année

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Nouveau numéro 2 mondial, Jannik Sinner se rapproche inlassablement de Novak Djokovic au classement ATP et il pourrait devenir le prochain patron du circuit. L'Italien de 22 ans réalise un début de saison exceptionnel et s'il continue sur cette voie, il pourrait bien réussir tous ses plus grands objectifs. A commencer par le tournoi des Jeux olympiques de Paris cet été, qu'il a visiblement coché dans son petit calendrier.

Vainqueur de l'Open d'Australie en début d'année, Jannik Sinner a confirmé ses progrès des derniers mois et il impressionne le monde entier en continuant sur la même voie. L'Italien joue à un niveau exceptionnel dans tous les tournois depuis plus de six mois et il gère son calendrier parfaitement pour lui permettre de viser les grands rendez-vous qu'il souhaite. En 2024, Sinner a prévu de briller cet été pour remporter la médaille d'or olympique.

Futur champion olympique ?

Exceptionnel de réussite depuis un moment déjà, Jannik Sinner a récemment confié que le tournoi olympique l'intéressait plus que tout. Après Alexander Zverev en 2021 à Tokyo, il aimerait beaucoup inscrire son nom au palmarès de ce tournoi d'une grande importance. « Mon grand objectif aujourd'hui est de remporter l'or olympique. À Tokyo, je n'étais pas prêt pour une telle chose, mais maintenant je rêve de vivre cette expérience et de ramener une médaille à la maison. Je pense que je peux apprendre beaucoup en discutant avec de grands champions d'autres disciplines, je veux comprendre comment ils pensent, quelle mentalité ils utilisent pour faire face à leurs défis et quelles routines ils suivent » confie l'Italien.

Vers un autre titre en Grand Chelem ?

Jannik Sinner pourrait également devenir le premier joueur hors Big 3 à remporter un deuxième titre du Grand Chelem dans la même saison depuis un moment et il en a bien envie. « Je veux aussi gagner un autre Grand Chelem et j'aimerais répéter mon succès en Coupe Davis, parce que ce fut une expérience merveilleuse, mais j'aimerais le faire cette fois-ci avec Berrettini » a-t-il également déclaré à la Gazzetta . Difficile de le voir soulever le trophée à Roland-Garros dans un mois, mais tout est possible.

Une place à prendre

Numéro 2 mondial depuis quelques semaines, Jannik Sinner devrait selon toute vraisemblance conquérir le trône du classement ATP dans les prochaines semaines. En réussissant un début de saison époustouflant, il s'est rapproché dangereusement de Novak Djokovic au classement et le changement devrait opérer à l'occasion de Roland-Garros. En l'absence de Novak Djokovic, l'Italien a déjà la chance de pouvoir grappiller encore des points cette semaine.