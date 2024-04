Tennis : Djokovic sans entraîneur, il va faire une grande annonce

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Perturbé lors de la tournée américaine de mars par l'éviction de Goran Ivanisevic au poste de coach, Novak Djokovic a quitté les Etats-Unis sans le Croate. Sur terre battue, il a donc repris avec Nenad Zimonjic à ses côtés et il a atteint les demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo pour la première fois depuis son dernier titre en 2015. Forfait pour le tournoi de Madrid, le Serbe était présent dans la capitale espagnole lundi pour recevoir une prestigieuse lors des Laureus Awards.

Eliminé très tôt à Indian Wells, Novak Djokovic a ensuite déclaré forfait pour le tournoi de Miami en expliquant qu'il était en train de changer d'entraîneur. Après une légère dispute avec Goran Ivanisevic, le Serbe a pris une décision forte en plein milieu de la saison. En marge de sa récompense gagnée à Madrid, le numéro 1 mondial a encore des choses à dire dans les prochains mois.

Une association confirmée ?

Après Goran Ivanisevic, c'est donc Nenad Zimonjic qui a pris le relais aux côtés de Novak Djokovic. L'ancien joueur serbe est très proche de son compatriote et il a notamment occupé le poste de capitaine de l'équipe de Coupe Davis. Les deux hommes se connaissent très bien et les voir ensemble n'est pas une surprise, loin de là. « Je réfléchis également à la question de savoir si je devrais ou non avoir un entraîneur. J'ai passé un très bon moment avec Nenad Zimonjic en tant qu'entraîneur ces trois dernières semaines, donc nous parlons de continuer. J'ai l'impression qu'en jouant au tennis depuis plus de 20 ans et en ayant eu beaucoup d'équipes et d'entraîneurs différents, ce n'est pas comme si je pensais que je n'avais pas du tout besoin d'un entraîneur » déclare-t-il d'abord.



Décision attendue

Même si les choses semblent bien se passer avec Nenad Zimonjic puisqu'il a atteint les demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo, Novak Djokovic n'est pas encore sûr de poursuivre ses aventures avec son ami serbe. Il a été assez clair lors de sa conférence de presse aux Laureus Awards. « Je pense qu'il est toujours utile d'avoir une équipe de qualité, un préparateur physique, un physiothérapeute, un préparateur mental. Tout cela est important. Cela crée une formule de succès et vous aide à être plus performant, à mieux vous entraîner, à mieux récupérer. Il faut rester au sommet le plus longtemps possible. Mais je pense que je suis arrivé à un stade de ma carrière où je peux me permettre de penser que l'absence d'entraîneur est aussi une option. Voyons ce qu'il en est. Je vais bientôt prendre ma décision » poursuit-il.

Retour à Rome

Lors de sa présence à Madrid, Novak Djokovic n'a pas manqué de confirmer que ses principaux objectifs de la saison 2024 ont lieu à partir de Roland-Garros. Le Serbe veut tout donner pour remporter le maximum de titres pendant l'été. Avant cela, il fera son retour à la compétition du côté de Rome pour tenter de gagner son premier titre de la saison.