Tennis : Novak Djokovic élu sportif de l'année, il égale encore Federer

Habitué à chasser tous les records du monde du tennis, Novak Djokovic a reçu une prestigieuse récompense lundi. Le Serbe s'est rendu à Madrid alors que le tournoi va bientôt commencer pour une autre raison puisqu'il a déclaré forfait. En effet, cette année, la cérémonie des Laureus Awards a couronné le numéro 1 mondial dans la catégorie du sportif de l'année 2023. Excellent de réussite la saison dernière, il a remporté trois titres du Grand Chelem et le Masters entre autres.

Toujours aussi dominateur même si son début de saison 2024 est un peu en dessous des attentes, Novak Djokovic se prépare pour décrocher de grandes victoires dans les mois à venir. Le Serbe fait savoir ses vrais objectifs de la saison en déclarant forfait pour le Masters 1000 de Madrid alors qu'il est présent dans la ville. Lundi soir, il est venu récupérer son prix du meilleur sportif de l'année 2023, une décision logique tant il a brillé de mille feux.

Une saison 2023 à couper le souffle

A 36 ans, Novak Djokovic a réussi ce qui ressemble de toute évidence à la meilleure saison de sa carrière. Vainqueur de trois titres du Grand Chelem et finaliste du quatrième, il a mis à mal la montée en puissance de la jeune génération alors que l'on aurait pu penser que ce serait la saison du grand changement. « Il y a des joueurs de tennis incroyables dans la salle ce soir, Rafa, Carlos, Garbine, Martina, des gens incroyables qui ont marqué l’histoire de ce sport. Et, même si nous sommes des athlètes dans un sport individuel, je pense que nous serons tous d’accord pour dire que chaque succès, nous le devons à nos familles et à nos équipes. Ma famille est ici avec moi ce soir, mes parents, mes frères, ma femme, et j’aimerais également adresser un grand merci à mon équipe qui n’est pas là aujourd’hui mais qui a joué un rôle déterminant dans mon succès en 2023, l’une des meilleures saisons que j’aie jamais eues dans ma vie » a déclaré lundi soir le Serbe avec beaucoup de classe.

5ème couronne

La cérémonie des Laureus Awards récompense chaque année depuis 2000 les meilleurs athlètes dans plusieurs catégories et le tennis a souvent été mis à l'honneur au cours des vingt dernières années grâce au Big 3. En effet, si Rafael Nadal a remporté cette récompense à deux reprises, Roger Federer l'avait fait cinq fois. Novak Djokovic le rejoint donc au palmarès avec cette cinquième couronne après 2012, 2015, 2016 et 2019. C'est donc un record de plus pour le Djoker.

Une domination mise à mal ?

Après autant d'efforts en 2023, Novak Djokovic a largement ralenti la cadence pour le moment cette saison. Le Serbe n'a toujours pas réussi à remporter le moindre titre et les joueurs qui le suivent au classement pourraient finir par le dépasser au classement comme l'écart s'est réduit. Surtout, à 37 ans, même s'il est en forme, il aura du mal à rééditer ses exploits de l'an dernier pour cet été.