Tennis : Rybakina frappe fort, Swiatek est prévenue

Battue en finale du WTA 1000 de Miami le mois dernier, Elena Rybakina a fait ses premiers pas sur terre battue la semaine dernière à l'occasion du tournoi de Stuttgart. Numéro 4 mondiale, la Kazakhe a frappé fort d'entrée en s'offrant une victoire de prestige face à Iga Swiatek, la maîtresse des lieux. La Polonaise n'avait jamais perdu auparavant dans le tournoi allemand et elle risque d'être particulièrement challengée dans les prochaines semaines par son adversaire.

Double tenante du titre à Stuttgart, Iga Swiatek est tombée samedi face à la puissance d'Elena Rybakina. Sur terre battue, on aurait pu penser que la Polonaise allait plier l'affaire mais c'est bien la Kazakhe qui a été impressionnante pour s'offrir la victoire et ensuite le tournoi, son troisième sur la surface. Elle confirme donc ses excellentes références et sera peut-être l'adversaire numéro 1 de la patronne du circuit à Roland-Garros.

Une régularité impressionnante

Vainqueur de son premier titre en Grand Chelem à Wimbledon en 2022, Elena Rybakina a mis un peu de temps avant de devenir une vraie référence du circuit mondial. La Kazakhe a tout de même impressionné dès le début de l'année 2023 avant de connaître des mois plus difficiles. En gérant mieux sa fatigue, elle a gagné en régularité ces derniers temps, ce qui lui a permis de goûter au top 3 mondial. Aujourd'hui quatrième, elle semble pouvoir le faire sur toutes les surfaces. « Petit à petit, j’ai retrouvé la forme que j’avais perdue à Indian Wells et à Miami, à cause de cette maladie qui m’a complètement déconnectée de ma condition physique. Il est presque impossible d’être très régulère tout au long de l’année en raison du calendrier chargé, mais je sens que je m’améliore beaucoup dans ce sens » a-t-elle déclaré après sa victoire en Allemagne.

Adversaire de taille à Roland-Garros

Titrée au WTA 1000 de Rome l'an dernier, en battant au passage Iga Swiatek, Elena Rybakina a prouvé qu'elle avait des qualités pour briller sur terre battue. Avec ce titre d'entrée sur la surface face à la numéro 1 mondiale, elle se positionne déjà comme l'une des principales adversaires à Roland-Garros. Elle a déjà atteint les quarts de finale en 2021 et l'année dernière, elle avait dû déclarer forfait avant le troisième tour. Avant ça, il faudra attendre un mois.

