Tennis : Swiatek déjà battue, vers une saison difficile ?

Impressionnante pour son retour à la compétition après une belle pause entre la fin de la tournée américaine et la terre battue, Iga Swiatek a subi la première défaite de sa carrière à Stuttgart. Opposée à Elena Rybakina en demi-finales samedi, la Polonaise a été battue en trois sets par une adversaire qui lui réussit de moins en moins. Elle arrivera peut-être à Madrid et à Rome avec un peu moins de confiance que d'habitude.

La saison sur terre battue pour les joueuses est un peu difficile à affronter. En effet, elles se confrontent à chaque tournoi à des conditions différentes qui n'ont parfois rien à voir avec Roland-Garros, comme c'est le cas à Stuttgart. Pourtant Iga Swiatek avait réussi à faire de Stuttgart un rendez-vous incontournable pour elle ces dernières années puisqu'elle a remporté l'épreuve en 2022 et 2023. Cette fois-ci, elle est tombée sur Elena Rybakina, décidée à mettre fin à sa domination.

Première défaite à Stuttgart

Depuis qu'elle a mis la main sur la place de numéro 1 mondial en 2022, Iga Swiatek a atteint un niveau phénoménal surtout sur terre battue. D'ailleurs, elle dispute le tournoi de Stuttgart depuis cette année-là et elle n'avait jamais perdu le moindre match jusqu'à ce samedi. Battue par Elena Rybakina en trois sets, elle ne commence pas cette partie du calendrier comme elle en avait pris l'habitude. Il faudra attendre Madrid pour retrouver le succès.

Tennis : Il fait une annonce incroyable sur Nadal à Roland-Garros ! https://t.co/YHWlA99rKb pic.twitter.com/AeWC9dncNH — le10sport (@le10sport) April 20, 2024

Rybakina, le caillou dans la chaussure

Numéro 4 mondiale au classement WTA, Elena Rybakina fait partie des toutes meilleures joueuses depuis un moment déjà et c'est logique. La Kazakhe est capable de se sublimer même sur terre battue et elle commence à sérieusement inquiéter la Polonaise. Elle mène désormais 4-2 dans les confrontations et elle est surtout devenue la première joueuse à battre deux fois Iga Swiatek sur terre battue après Rome l'année dernière. Cette défaite pourrait avoir des conséquences pour la patronne.

Swiatek sous pression ?

Même si ses dernières déclarations laissaient entendre qu'elle gérait bien la pression autour d'elle, Iga Swiatek pourrait connaître quelques difficultés dans les prochaines semaines puisque cette défaite relance un peu les débats et il faudra qu'elle réponde présente. La Polonaise reste tout de même une grande favorite pour le Masters 1000 de Madrid et de Rome mais c'est Rybakina qui a marqué de gros points.