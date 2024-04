Tennis : Swiatek de retour sur terre, cavalier seul ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Titrée à Indian Wells mais balayée en huitièmes de finale du WTA 1000 de Miami, Iga Swiatek a fait son retour sur le circuit jeudi à l'occasion du tournoi de Stuttgart. Ce grand classique de la saison sur terre battue chez les femmes est déjà un rendez-vous incontournable pour la Polonaise puisqu'elle est double tenante du titre là-bas. Et sur sa surface de prédilection, elle n'a pas fait dans la dentelle pour son retour.

Opposée à Elise Mertens pour son entrée en lice à Stuttgart, Iga Swiatek n'a fait qu'une bouchée de la Belge et tentera de démarrer cette partie du calendrier de la même manière que les précédentes. Encore plus dominatrice sur l'ocre, la patronne du circuit a d'ailleurs entamé sa 100ème semaine sur le trône, elle qui atteignait ce rang pour la première fois il y a environ deux ans sans quasiment ne jamais être contestée. Elle sera bien sûr favorite pour les tournois dans les prochaines semaines.

Une pression digérée

Iga Swiatek n'a que 22 ans et depuis le début de sa carrière, en particulier depuis qu'elle est devenue la référence du circuit, elle a parfois été sujette aux difficultés sur le plan mental. Avec le temps, elle a réussi à se faire à cette nouvelle place même si cela reste un peu compliqué. « Parfois, les attentes vous blessent. Surtout lorsque vous savez que vous avez fait de votre mieux et que les gens continuent à vous critiquer. [...] Parfois, ce n'est pas facile. [...] Je comprends comment le monde fonctionne et je ne m'attends pas à ce qu'il change, mais ce serait bien que les gens se souviennent que nous sommes des personnes aussi et que ce n'est pas possible de gagner tous les tournois » a-t-elle déclaré avant son entrée en matière à Stuttgart.

Retour fracassant ?

Impressionnante sur terre battue, Iga Swiatek a en plus de sacrés repères à Stuttgart où elle joue définitivement très bien. La Polonaise sait qu'elle sera un peu plus attendue et visiblement, ses adversaires le savent aussi. « Oui, c’est fou. Elle joue du très bon tennis. Mais c’est aussi une personne formidable. C’est formidable de la voir venir de Pologne. Je pense qu’elle est un bon exemple pour nous tous. Et maintenant, la terre battue arrive, alors je pense que ça va être très effrayant (sourire) » confiait notamment Marketa Vondrousova.

Une adaptation facile ?

A Stuttgart, Iga Swiatek doit tout de même se faire violence sur une terre battue différente puisque le tournoi allemand se déroule en indoor. Ce n'est donc pas facile pour les joueuses de prendre des repères pour les tournois à venir car les conditions sont très changeantes d'un endroit à l'autre. En tout cas, celles de Stuttgart ne ressemblent en rien à celles de Roland-Garros.