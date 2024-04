Tennis : Nadal à Barcelone, des statistiques hors du commun

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Vainqueur de son premier match à Barcelone mardi, Rafael Nadal poursuit son aventure dans un tournoi qui compte beaucoup dans sa carrière. Le Majorquin a gravé à douze reprises son nom au palmarès de la compétition et le court central porte son nom, un fait rare pour un joueur qui n'a pas encore pris sa retraite. Les statistiques sont tellement folles qu'elles méritent de faire un détour et de s'y pencher de très près.

En attendant de savoir jusqu'où ira son périple sur les courts de Barcelone, Rafael Nadal a renoué avec le succès et c'est la chose la plus importante pour le moment. Le Majorquin assure que son objectif était d'abord de rejouer un match et il considère qu'il n'est pas du tout favori pour l'épreuve. Mais avec lui tout est possible et il pourrait réussir à faire gonfler ses statistiques qui sortent de l'ordinaire.

12 trophées

Grand classique de la saison sur terre battue, l'ATP 500 de Barcelone fait partie du calendrier de Rafael Nadal depuis ses débuts sur le circuit ATP. Le Majorquin y est venu à chaque fois qu'il a pu et il est souvent sorti vainqueur. En effet, entre 2005 et 2021, il a remporté à douze reprises le tournoi et a souvent infligé de sacrées corrections à ses adversaires. Dans l'ère Open, personne en dehors du Big 3 n'a réussi à remporter au moins 10 trophées dans le même tournoi. Nadal l'a fait à Roland-Garros, à Barcelone, à Monte-Carlo et à Rome.

66 victoires pour 4 défaites

Avant son entrée en lice mardi, Rafael Nadal totalisait 66 victoires dans le seul tournoi de Barcelone. C'était déjà plus que le nombre de matches disputés par son adversaire Flavio Cobolli sur le circuit ATP. C'est dire si la domination du champion espagnole est totale en Catalogne. Depuis le début de sa carrière, il n'a perdu que 4 matches à Barcelone. En 2003 pour sa première participation à 16 ans, il s'était incliné face à Alex Corretja. En 2014, c'est Nicolas Almagro qui lui a barré la route avant que Fabio Fognini l'année suivante ne réussisse la même performance. En 2019, c'est Dominic Thiem qui avait brillé pour éliminer Nadal.

Un retour fracassant ?

Redescendu très loin au classement, Rafael Nadal est à Barcelone surtout pour retrouver des sensations selon ses dires. Le Majorquin a pourtant affiché un très bon niveau de jeu pour son retour et ses matches dans les prochaines matches seront forcément surveillés. S'il parvient à engranger quelques victoires en affichant une belle forme, il remontera dans la hiérarchie pour Roland-Garros aux yeux de ses adversaires...