Tennis : Nadal bien lancé, il lâche tout sur sa victoire

Absent depuis le tournoi de Brisbane tout début janvier, Rafael Nadal a fait son grand retour à la compétition à Barcelone mardi face au jeune Italien Flavio Cobolli. L'Espagnol a affiché un niveau de jeu assez incroyable en remportant ce match 6/2 6/3 si l'on considère qu'il ne pouvait pas encore servir il y a quelques jours à peine. Mais attention, il a entendu les commentaires sur son état de forme et a tenu à remettre les choses en ordre.

Après une saison 2023 quasiment blanche, Rafael Nadal a effectué son retour à la compétition après un an de convalescence à Brisbane. Malheureusement il s'est reblessé en Australie après avoir enregistré deux succès et a dû déclarer forfait pour tous les tournois jusqu'à présent. Son retour en Catalogne reste une belle surprise puisqu'il a dû déclarer forfait la semaine dernière à Monte-Carlo. Le voilà lancé vers ses derniers objectifs.

Nadal de retour au sommet ?

Il y a quelques jours, en marge de sa victoire à Monte-Carlo, Stéfanos Tsitsipas a été interrogé sur le retour de Rafael Nadal à la compétition. Le Grec a évoqué les chances du Majorquin à Barcelone, où il est également présent et il s'attend vraiment à revoir le champion en pleine forme. « Je ne serais pas surpris de voir Nadal en finale à Barcelone. Je pense que Rafa est le favori. Je peux passer de bonnes semaines sur terre battue, mais Rafa est Rafa et il est de retour » a-t-il déclaré.

« C’est stupide de dire cela aujourd’hui »

La réponse de Rafael Nadal ne pouvait pas être plus claire. En conférence de presse après sa victoire face à Flavio Cobolli, Rafael Nadal a été mis au courant des propos de Stéfanos Tsitsipas et il n'est pas du tout d'accord avec le Grec. « C’est stupide de dire cela aujourd’hui. Soyons réalistes. J’imagine qu’il dit cela par respect pour tout ce que j’ai fait avant dans ce tournoi mais tout le monde sait que je ne suis plus le favori pour gagner un tournoi. Il y a juste une histoire derrière qui pèse lourdement sur les adversaires. Aujourd’hui, je ne me vois pas comme un favori, peut‐être que lors du premier match, je l’étais, c’est possible, mais je jure que je ne savais pas si je l’étais ou pas. Je ne m’en suis pas soucié non plus » dit-il.

Premier gros test

Mercredi, Rafael Nadal jouera son deuxième tour dans cet ATP 500 de Barcelone face à un joueur tout proche du top 10 : Alex de Minaur (11ème). Il s'agit donc d'une autre opposition que celle du premier tour et même si l'Australien est moins à l'aise sur terre, cela représente déjà un gros défi pour le Majorquin. Une victoire validerait certainement son retour aux affaires de manière prématurée mais avec lui, on ne peut être sûr de rien.