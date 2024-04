Rafael Nadal de retour, ça va être grandiose ?

Thibault Morlain

Cela fait depuis janvier dernier que l'on a plus revu Rafael Nadal sur un court de tennis en compétition. Toujours embêté par son physique, l'Espagnol s'est soigné et voilà que ce jeudi, il fait son grand retour. Pour son entrée en lice à Barcelone, Nadal sera opposé à Flavio Cobolli. Alors qu'on ne sait pas très bien quel sera le niveau du joueur de 37 ans, son historique à Barcelone peut laisser rêveur...

A quelques semaines de Roland-Garros, Rafael Nadal est de retour sur les terrains de tennis. Pas épargné par les pépins physiques ces derniers mois, l'Espagnol se présente ce mardi au tournoi de Barcelone. « Toutes mes apparitions ici à Barcelone ont été spéciales. Elles m'ont toutes laissé de grands souvenirs. Et celle-ci, eh bien, c'est comme ça. Il y a toujours un début et une fin. Je le prends comme ma dernière apparition au Godó sans renoncer à être compétitif. Je vais me donner à fond. La semaine d'entraînement a été positive », a d'ailleurs lâché Nadal avant le début de ce tournoi de Barcelone.

Nadal explose tout à Barcelone

Voilà donc Rafael Nadal de retour à Barcelone, lui qui avait manqué les deux dernières éditions du tournoi en Catalogne. Un tournoi qui lui a d'ailleurs historiquement grandement réussi. En effet, en 16 participations, Nadal s'est tout simplement imposé à 12 reprises. Un record alors que le deuxième, Ilie Nastase, n'a lui gagné que 4 fois. A Barcelone, le Taureau de Manacor a toujours été impressionnant, lui qui totalise un historique de 66 victoires pour seulement 4 défaites. Cela fait donc un pourcentage de 94,3% de victoires, soit le deuxième plus pour Rafael Nadal dans tous les tournois auxquels il a pu participer, derrière Roland-Garros (97,4%).

Se préparer pour Roland-Garros

Sur la terre battue de Barcelone, Rafael Nadal a montré tout au long de sa carrière qu'il était tout simplement injouable. Cela sera-t-il encore le cas pour cette édition 2024 du tournoi catalan ? Rien n'est moins sûr puisqu'on ne sait pas dans quel état physique se présente l'Espagnol après avoir été tant embêté par son corps. Il n'empêche que cette rencontre face à Flavio Cobolli permettra de donner des réponses sur le niveau actuel de Rafael Nadal alors que Roland-Garros se prépare. Et nul doute que le joueur de 37 ans aura à coeur d'être dans la meilleure forme à Porte d'Auteuil à compter du 20 mai prochain, là où il a tant brillé durant sa carrière.