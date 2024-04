Tennis : Nadal jubile avant son grand retour

Jean de Teyssière

En l'espace de 16 mois, Rafael Nadal n'a pris part qu'à un seul tournoi. En janvier dernier, le Majorquin a fait son grand retour en participant au tournoi de Brisbane, mais s'est à nouveau blessé. Depuis, il n'a été vu qu'à Las Vegas durant une exhibition et ses fans attendent impatiemment son retour. Forfait pour le Masters 1000 de Monte-Carlo, l'Espagnol est actuellement à Barcelone où il va participer au tournoi. Présent lors du tirage, il a avoué être très heureux de retrouver la compétition.

Partout où il est passé, Rafael Nadal a accumulé les succès. Le tournoi de Barcelone en fait partie puisqu'il l'a remporté à 12 reprises. Mais cette année, ce tournoi aura forcément une saveur particulière puisqu'il marquera le grand retour d'El Matador. Une bonne manière de préparer le tournoi de Roland-Garros, qui est évidemment l'objectif principal de Rafael Nadal.

Flavian Cobolli en entrée, Casper Ruud en dessert ?

Le tirage au sort du tournoi de Barcelone a livré son verdict, en présence de Rafael Nadal. Rassuré par son état de santé, le vainqueur de 22 tournois du Grand Chelem a hérité de l'Italien Flavian Cobolli pour le premier tour. En demi-finale, il pourrait hériter de Carlos Alcaraz ou Stefanos Tsitsipas, tandis que la finale l'opposerait à Casper Rudd, Andrey Rublev ou Karen Khachanov.

«Être ici, voir du monde et s’entraîner avec des joueurs, c’est du bonheur.»