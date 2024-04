Tennis : Un Masters 1000 sur une semaine, le format divertissant !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Première grande étape sur terre battue, le Masters 1000 de Monte-Carlo a fait carton plein tant bien dans les tribunes que sur les réseaux sociaux. A la suite de la réforme de l'ATP sur le format de cette catégorie de tournois, c'est quasiment l'intégralité des compétitions basculant sur deux semaines et un tableau plus grand avec 96 joueurs. Pas Monte-Carlo, qui comme Bercy, ne pourra pas adopter ce format tout de suite. Et on peut dire sans trop se tromper que c'est une bonne nouvelle.

C'est un débat qui a éclaté l'année dernière depuis l'annonce de l'ATP concernant le nouveau format des Masters 1000 et on ne peut pas dire que les réactions ne sont pas nombreuses. En effet, pour rendre ces tournois un peu plus importants, l'organisation a décidé de les faire prendre plus de place dans le calendrier tout en donnant la chance à plus de joueurs de s'y illustrer en copiant le modèle d'Indian Wells et Miami en vigueur depuis des décennies. Mais l'intérêt a du mal à émerger...

Un lancement parfait

Pour sa place dans le calendrier et son cadre exceptionnel, Monte-Carlo fait partie des tournois préférés des joueurs et des fans. C'est une façon extraordinaire de lancer la saison sur terre battue avec un grand spectacle au programme et l'édition 2024 n'a pas manqué de répondre à l'appel. Avant la finale, le bilan est déjà exceptionnel malgré quelques absences et visiblement, c'est le format préféré parmi les fans sur les réseaux sociaux.



Tennis : Sinner à la table de Federer, Nadal et Djokovic, c'est incroyable https://t.co/ERbCAXEgEC pic.twitter.com/TwSXQU9Ivo — le10sport (@le10sport) April 13, 2024

Une semaine, le bon format ?

Incapable de basculer sur un format plus grand en raison des installations trop petites, le Masters 1000 de Monte-Carlo va donc continuer son organisation sur une semaine. Le tournoi propose dès le début des affrontements qui mettent l'eau à la bouche alors que sur les autres, les 32 têtes de série sont exemptées de premier tour et il faut attendre quelques jours avant de voir le tournoi vraiment démarrer. La journée de jeudi pour les huitièmes de finale était par exemple très réussie.

Monte-Carlo en danger ?

En faisant de la majorité des Masters 1000 des "supertournois" sur deux semaines, l'ATP (associé à la WTA) ne peut pas faire la même chose pour les deux tournois français de cette catégorie. A Bercy, l'organisation a déjà dû déménager pour aller dans un site plus grand sans pour autant se permettre de passer au niveau supérieur, ce qui le met dans une position difficile. A Monte-Carlo, c'est pareil, il va manquer de place si jamais le tournoi doit accueillir plus de joueurs...