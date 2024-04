Tennis - Monte-Carlo : Djokovic de retour en finale ? Il est favori !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

De retour à la compétition pour le premier grand tournoi sur terre battue au printemps, Novak Djokovic a retrouvé les quarts de finale du Masters 1000 de Monte-Carlo pour la première fois depuis 2019. Le Serbe semble beaucoup mieux que les années précédentes dans ce tournoi et il est en bonne position pour arracher une place en finale, voire mieux. En tout cas, après un début de saison un peu timide, voilà une compétition qui pourrait bien le mettre en confiance pour la suite.

Eliminé en huitièmes de finale par Lorenzo Musetti en 2023, Novak Djokovic a pris sa revanche face à ce même joueur au même stade de la compétition jeudi. Le numéro 1 mondial a proposé un niveau de jeu suffisant pour battre l'Italien mais tout n'a pas été parfait. Malgré tout, il semble bien lancé pour atteindre la finale du tournoi, déjà une performance quand on voit ses résultats des années précédentes.

Le retour du méchant

Jamais aussi apprécié que ses rivaux Roger Federer et Rafael Nadal tout au long de sa carrière, Novak Djokovic se met souvent le public à dos et à Monte-Carlo jeudi, cela n'a pas manqué. Bousculé en début de match par Lorenzo Musetti, le Serbe a accueilli les sifflets du public à 4/3 dans le premier set et le match a tourné à ce moment-là. « Il a été le meilleur joueur pendant huit jeux. Puis à 4-3, le match a basculé. J'ai vraiment eu une bonne interaction avec le public, et à partir de ce moment-là, il a peut-être perdu un peu sa concentration, il a fait quelques fautes directes, et le momentum a changé. J'ai l'impression qu'à partir de ce moment-là, je jouais mieux et que j'ai réussi à mettre en place le type de jeu que je voulais vraiment sur le plan tactique. Mais c'était très physique. J'ai moi-même eu un peu de mal sur le terrain. Mais j'aime la façon dont je joue par rapport à l'année dernière. Je pense que je joue mieux » a-t-il confié en conférence de presse.

Un retour réussi

Eliminé très tôt à Indian Wells et forfait à Miami, Novak Djokovic joue à Monte-Carlo seulement son 3ème tournoi sur le circuit en 2024. Le numéro 1 mondial effectue déjà un bon retour à la compétition alors qu'il affronte ce vendredi Alex de Minaur en quarts de finale. Il s'agit déjà de son meilleur résultat sur le Rocher depuis 2019, lui qui n'a plus gagné le titre ici depuis 2015. Ces dernières années, il a toujours été surpris lors de son premier ou de son deuxième match.

Petite alerte physique ?

Novak Djokovic a passé beaucoup de temps à l'entraînement pour être prêt à Monte-Carlo et il faut remettre la machine en route. Lors de son match face à Musetti, il a un peu souffert et a perdu son service à 3 reprises. Une scène a fait parler : celle où il est pris de tremblements lors d'un changement de côté. En tout cas, avec le forfait de Carlos Alcaraz dès le début du tournoi et la défaite d'Andrey Rublev par exemple, il a les cartes en main pour briller.