Tennis : Djokovic face à son pire cauchemar, il envoie un message clair

Vainqueur facile de son premier match sur les courts du Monte-Carlo Country Club, Novak Djokovic sera de retour ce jeudi pour les huitièmes de finale. En face de lui, l’adversaire qui l’avait éliminé à ce stade de la compétition il y a un an exactement. En effet, Lorenzo Musetti a fait un bon début de tournoi et voudra rééditer son exploit de l’année dernière face au numéro 1 mondial. Mais le Serbe veut marquer les esprits…

Toujours bien assis sur le trône du classement ATP, Novak Djokovic aura un premier gros test pour cette saison sur terre battue ce jeudi. Le Serbe défiera un Lorenzo Musetti retrouvé après un tout début de saison difficile. Jeune papa, l’Italien au revers à une main peut nourrir de réelles ambitions d'autant plus qu'il peut partir confiant à la suite de sa victoire de l'an dernier. Mais attention, le numéro 1 mondial arrive sûrement dans de meilleures conditions.

Musetti, un remake étonnant

Encore dans le top 30, Lorenzo Musetti représente déjà un grand défi pour Novak Djokovic dans ce début de saison sur terre battue. L’Italien de 21 ans a affiché un bon niveau de jeu pour éliminer Taylor Fritz, demi-finaliste de l’édition 2023, et Arthur Fils dans un match assez tendu. L'année dernière, à ce même stade de la compétition, Musetti avait réussi à renverser son adversaire après la perte du premier set, s'imposant finalement 4/6 7/5 6/4. « Si je perds ou si je gagne, cela n’a pas vraiment d’importance, parce que, vous savez, en jouant contre un champion comme Nole, il y a toujours quelque chose à apprendre et à prendre » a-t-il déclaré.

« Je n’ai peur de rien ni de personne »

Opposé à un joueur qui l'avait battu dans ce même tournoi il y a un an, Novak Djokovic arrive certainement avec plus de repères puisqu'il a commencé à s'entraîner très tôt sur la terre battue monégasque avant de commencer son tournoi. Même s'il dit qu'il n'a pas de grandes attentes, il pourrait se montrer particulièrement redoutable. « Je n’ai peur de rien ni de personne. Il est évidemment l’un des joueurs les plus talentueux sur terre battue, avec un magnifique revers à une main. Il est très athlétique. Il peut faire beaucoup de choses formidables. C’est l’un des jeunes joueurs les plus prometteurs, non seulement en Italie, mais aussi dans le monde entier. Nous verrons comment cela se présente mais j’aime la façon dont j’ai joué mon premier match par rapport au premier match de l’année dernière. Je me sens bien différent, plus prêt » a réagi le numéro 1 mondial.

Une préparation différente