Retour à l'OM, la mauvaise nouvelle !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors qu’il reste sur une série de trois défaites consécutives, l’OM reçoit Toulouse dimanche, pour le compte de la 28e journée de Ligue 1. Une rencontre pour laquelle Roberto De Zerbi devrait pouvoir compter sur Amir Murillo. Toutefois, les nouvelles sont moins bonnes concernant Pierre-Emile Hojbjerg, blessé et mollet et incertain contre le TFC.

Battu par le RC Lens (0-1) et le PSG (3-1) avant la trêve internationale, on s’attendait à voir un OM conquérant samedi dernier à Reims. Finalement, les Olympiens ont sombré au Stade Auguste Delaune (3-1), concédant une troisième défaite consécutive, la quatrième lors de leurs cinq derniers matchs.

Hojbjerg encore absent contre Toulouse ?

Si elles n’excusent pas sa défaite et surtout le visage affiché, l’OM a tout de même dû composer avec plusieurs absences à Reims et a en plus perdu Leonardo Balerdi, touché au genou et qui pourrait manquer la fin de la saison. Selon RMC Sport, pour la réception de Toulouse dimanche, Roberto De Zerbi risque encore de devoir faire sans Pierre-Emile Hojbjerg.

Murillo sera de retour

Touché au mollet, l’international danois a manqué les trois derniers matchs et le voir jouer face au TFC dimanche n’est pas certain, l’OM ne voulant prendre aucun risque. Amir Murillo, dans le groupe, mais resté sur le banc contre Reims, devrait en revanche être de retour.