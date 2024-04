Tennis - Monte-Carlo : Djokovic défie Ruud, déjà un match référence ?

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Même s'il ne joue pas à son meilleur niveau, Novak Djokovic a réussi à rallier les demi-finales du Masters 1000 de Monte-Carlo pour la première fois depuis 2015 et étonne un peu. Le Serbe semble de nouveau prêt à jouer les premiers rôles dans les grands rendez-vous et il aura un match important ce samedi face à Casper Ruud, qu'il a toujours battu. Mais c'est aussi une occasion en or pour le Norvégien d'enfin marquer son territoire face au maître du jeu.

Ce samedi après-midi, un match à multiples enjeux aura lieu entre Casper Ruud et Novak Djokovic. Les deux hommes viseront une place en finale et cet affrontement pourrait avoir des répercussions sur la suite de la saison sur terre battue puisque d'une certaine façon, elle conditionnera la suite des événements. Après le match entre Jannik Sinner et Stéfanos Tsitsipas, il faudra donc surveiller de près ce match.

Djokovic vainqueur sans briller

Pas challengé pour son entrée en lice lundi, Novak Djokovic a tout de suite été mis dans le bain face à Lorenzo Musetti en huitièmes de finale. Vainqueur sans forcément déployer un niveau de jeu à couper le souffle, il a connu à peu près le même match face à Alex de Minaur en quarts vendredi. L'Australien a fait beaucoup travailler le Serbe et ce dernier a réussi à s'en sortir en deux sets, non sans avoir eu beaucoup de mal à maîtriser les éléments. Mais samedi, une victoire face à Casper Ruud lui ferait oublier ses déclarations un peu pessimistes d'avant-tournoi.

Ruud, enfin l'heure ?

Double finaliste à Roland-Garros ces deux dernières saisons, Casper Ruud a connu des moments difficiles en 2023 et il a fini par quitter le top 10. Mais depuis le début de la saison, le Norvégien est revenu avec de très bonnes intentions et après une bonne partie de dur, il commence la saison sur terre battue de la plus belle des manières. En grande forme depuis le début de la semaine, il tentera de faire plonger Novak Djokovic. Le problème pour lui est qu'il n'a jamais réussi à lui prendre un set en cinq confrontations. Mais le match de ce samedi sera différent : le Serbe n'a jamais été aussi mal en point face au moment d'affronter Ruud.

Djokovic en place pour Roland-Garros

Même s'il a déclaré avant le tournoi qu'il n'avait pas de réelles attentes pour Monte-Carlo, Novak Djokovic a réussi à se hisser jusqu'en demi-finales et il pourrait encore passer une étape. S'il réussissait à gagner ce tournoi sans produire un tennis de rêve, ce serait une belle manière de prendre des repères pour Roland-Garros où il sera plus en maîtrise. Pour Casper Ruud, ce serait l'occasion de pouvoir se dire qu'il est capable de gagner un grand titre.