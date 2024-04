Tennis - Monte-Carlo : Sinner sans limites, il impressionne déjà

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Largement en tête à la Race, Jannik Sinner est l'homme de la saison 2024 pour le moment. Impressionnant de maîtrise depuis six mois, l'Italien doit maintenant passer à la terre battue, une surface où il a moins fait ses preuves au cours de sa carrière par rapport au dur, même s'il reste efficace. Pour ses débuts à Monte-Carlo et son premier match sur la surface depuis un moment, il a été renversant pour s'offrir une belle victoire facile face à Sebastian Korda.

Jusqu'où s'arrêtera Jannik Sinner ? L'Italien ne semble pas vouloir ralentir quand on voit le niveau de jeu déployé pour son entrée en lice dans le Masters 1000 de Monte-Carlo. Il avait sur le papier un premier duel pas si évident face à l'Américain Korda, auteur d'une très belle victoire pour son premier tour et on avait hâte de le voir pour la reprise de Sinner. Le match n'a jamais vraiment eu lieu tant ce dernier est au-dessus de tout le monde en ce moment...

La confiance, la clé

En passant un nouveau cap ces derniers mois, Jannik Sinner a réussi à se construire une confiance exceptionnelle qui lui permet de relever tous les défis. Le numéro 2 mondial attend tout de même un peu plus pour jouer les titres. « Je ne sais pas si c’était plus facile, mais j’ai progressé physiquement et, surtout sur cette surface, cela vous aide beaucoup. Si vous vous sentez plus confiant, vous serez plus fort physiquement. Je ne dirais pas que c’était plus facile. Je ne suis certainement pas là où j’aimerais être, mais nous travaillons là‐dessus pour trouver de la confiance dans les jours et les semaines à venir » a-t-il déclaré après sa victoire concernant son adaptation à la surface.

Tennis : Une date est fixée pour le retour de Nadal ! https://t.co/cisiCaoZ3Z pic.twitter.com/pYl9nl7EGw — le10sport (@le10sport) April 10, 2024

Une première prestation référence

Titré à Miami il y a à peine deux semaines, Jannik Sinner a dû vite enchaîner avec la terre battue et l'adaptation est parfois difficile à faire aussi vite. L'Italien n'a connu aucune difficulté pour se défaire de Sebastian Korda pour son entrée dans le tournoi et l'a emporté facilement en à peine plus d'une heure (6/1 6/2). C'est donc avec beaucoup de conviction qu'il rentre dans cette période de la saison où il n'a jamais gagné le moindre tournoi mais il peut viser haut. Pour rappel, il était en demi-finales sur le Rocher l'année dernière et il a déjà des références à Madrid, Rome et Roland-Garros.

Une impression de facilité déconcertante